Η γενιά των 20άρηδων που χτίζει εταιρείες δισεκατομμυρίων στo AI

Για δεκαετίες, το αφήγημα της επιχειρηματικής επιτυχίας συνδεόταν με την εμπειρία, με χρόνια καριέρας και «βαριά» βιογραφικά. Όμως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ανατρέπει αυτό το στερεότυπο.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες startups δισεκατομμυρίων ιδρύονται από ανθρώπους που δεν έχουν προλάβει καν να κλείσουν τα 30. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση, αλλά αποτέλεσμα βαθιών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο χτίζονται, χρηματοδοτούνται και αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογικές εταιρείες.

ΑΙ startups: Η ηλικία των ιδρυτών πέφτει – αλλά όχι παντού

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Antler, ενός διεθνούς venture capital πρώιμου σταδίου, η μέση ηλικία των ιδρυτών AI unicorns έχει μειωθεί εντυπωσιακά: από τα 40 έτη το 2021, στα μόλις 29 το 2024. Η ανάλυση βασίστηκε σε περισσότερες από 1.600 εταιρείες-μονόκερους και πάνω από 3.500 ιδρυτές παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει το CNBC, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η τάση δεν ισχύει για όλους τους κλάδους. Εκτός τεχνητής νοημοσύνης, οι ιδρυτές γίνονται σταδιακά μεγαλύτεροι σε ηλικία, καθώς η πολυπλοκότητα και το κόστος εισόδου αυξάνονται. Η AI, όμως, λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες.

Παραδείγματα που ξεχωρίζουν

Η αγορά είναι γεμάτη από εντυπωσιακά παραδείγματα. Ο Alexandr Wang, συνιδρυτής της Scale AI, είναι μόλις 29 ετών και η εταιρεία του αποτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια.

Η πρόσφατη μετακίνησή του στη Meta, σε ρόλο-κλειδί για τη στρατηγική AI του ομίλου, έδειξε ξεκάθαρα ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί αναζητούν πιο «ευέλικτους» και επιχειρηματικούς ηγέτες.

Την ίδια στιγμή, startups όπως η Mercor ή η AnySphere ιδρύθηκαν από ομάδες 20άρηδων, φτάνοντας σε αποτιμήσεις άνω του 1 ή και 10 δισ. δολαρίων μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

Γιατί η εμπειρία μετρά λιγότερο

Όπως εξηγούν στελέχη της Antler, το κρίσιμο προσόν σήμερα δεν είναι η πολυετής θητεία σε μεγάλες εταιρείες, αλλά η ικανότητα να πειραματίζεσαι γρήγορα, να αποτυγχάνεις και να βελτιώνεις συνεχώς το προϊόν. Στον κόσμο της AI, όπου τα εργαλεία και τα μοντέλα αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, το «φρέσκο» τεχνικό υπόβαθρο και η εξοικείωση με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η ταχύτητα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Δεν είναι τυχαίο ότι οι AI startups φτάνουν στο καθεστώς unicorn περίπου δύο χρόνια γρηγορότερα από εταιρείες άλλων κλάδων. Με μέσο χρόνο ανάπτυξης κάτω από πέντε χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη επιβραβεύει όσους κινούνται γρήγορα και τολμηρά – χαρακτηριστικά που συχνά συναντώνται σε νεότερους ιδρυτές.

Οι AI startups φτάνουν στο καθεστώς unicorn περίπου δύο χρόνια γρηγορότερα από εταιρείες άλλων κλάδων

Το μέλλον της ηγεσίας

Ωστόσο, η νεαρή ηλικία δεν εγγυάται μακροχρόνια ηγεσία. Πολλοί επενδυτές εκτιμούν ότι καθώς οι εταιρείες ωριμάζουν, η διοίκηση μπορεί να αλλάξει χέρια. Το σίγουρο είναι ότι η AI άνοιξε την πόρτα σε μια νέα γενιά επιχειρηματιών, αποδεικνύοντας πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μια ριζοσπαστική ιδέα και η σωστή χρονική στιγμή μπορούν να αξίζουν περισσότερο από δεκαετίες εμπειρίας.

