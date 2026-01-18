newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα του κόσμου
Διεθνής Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026

Ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα του κόσμου

Οι ζοφερές προσδοκίες αρχίζουν να μετρούν περισσότερο από τα ίδια τα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Spotlight

Η παγκόσμια οικονομία δεν απειλείται πλέον τόσο από τα «σκληρά» δεδομένα όσο από την επίμονη απαισιοδοξία που έχει κυριαρχήσει στις κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών, αναφέρει νέα ανάλυση του Economist, τονίζοντας ότι παρά τη μείωση του πληθωρισμού και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε αρκετές οικονομίες, οι πολίτες εμφανίζονται βαθιά δύσπιστοι απέναντι στο μέλλον, πιστεύοντας ότι το σύστημα είναι στημένο υπέρ των λίγων και ότι η επόμενη γενιά θα ζήσει χειρότερα.

Αυτή η διάχυτη κατήφεια λειτουργεί ως φρένο στην οικονομία, καθώς αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ενισχύει τη λογική του μηδενικού αθροίσματος, τροφοδοτεί τον προστατευτισμό και τη δυσπιστία απέναντι στην τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τη δημοσιονομική πειθαρχία, αφού οι ψηφοφόροι απαιτούν άμεση ανακούφιση αντί για μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένας αυτοτροφοδοτούμενος φαύλος κύκλος, όπου η απαισιοδοξία γεννά πολιτικές που αποδυναμώνουν τους θεσμούς και την ανάπτυξη, μετατρέποντας το ίδιο το κλίμα φόβου και δυσπιστίας στον μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία.

Αυτοεκπληρούμενες προφητείες

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπιζαν ενεργειακή κρίση και στασιμοπληθωρισμό, ο Πρόεδρος Jimmy Carter είχε προειδοποιήσει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα ήταν μια «κρίση εμπιστοσύνης», ικανή να διαβρώσει τόσο τους δημόσιους θεσμούς όσο και την ιδιωτική επιχειρηματικότητα.

Δεκαετίες αργότερα, ο Abe Shinzo, μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, υποστήριξε ότι η στασιμότητα της χώρας συντηρείται από μια «αποπληθωριστική νοοτροπία» και επιχείρησε να ταρακουνήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να την εγκαταλείψουν. Πιο πρόσφατα, ο Xi Jinping έχει αναγάγει την προώθηση της «θετικής ενέργειας» σε εθνική προτεραιότητα για την Κίνα.

Σήμερα, αν ποτέ, η θετική ενέργεια σπανίζει. Η απαισιοδοξία έχει γίνει τόσο εκτεταμένη όσο και επίμονη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οικονομική εμπιστοσύνη παραμένει κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της για περισσότερα από τρία χρόνια, ακόμη και καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί. Έρευνες των αρχών του έτους δείχνουν πόσο διάχυτη έχει γίνει αυτή η ζοφερή διάθεση.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μια νέα δημοσκόπηση της συμβουλευτικής εταιρείας FGS Global, σε δείγμα 20.000 ψηφοφόρων και επιχειρηματικών στελεχών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Καναδά, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία, καταγράφει μια δυσοίωνη συναίνεση. Και στις 27 χώρες, η πλειονότητα πιστεύει ότι η ζωή θα είναι δυσκολότερη για την επόμενη γενιά και ότι το σύστημα είναι στημένο υπέρ των πλουσίων.

Σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση τη Δανία, οι πολίτες θεωρούν τους δημόσιους θεσμούς αναποτελεσματικούς και σπάταλους. Άλλες δημοσκοπήσεις καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Σε έρευνα της Gallup International σε σχεδόν 60.000 ενήλικες, οι οικονομικά απαισιόδοξοι υπερτερούν των αισιόδοξων περίπου δύο προς έναν στη Βρετανία και την Ιαπωνία. Στη Γερμανία, η αναλογία πλησιάζει το δώδεκα προς ένα.

Προσδοκίες

Η επίμονη απαισιοδοξία έχει μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας. Όταν οι προσδοκίες επιδεινώνονται, οι οικονομίες συμπεριφέρονται διαφορετικά, συχνά με τρόπους που αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα ακόμη και λογικών πολιτικών και στρεβλώνουν την πολιτική διαδικασία.

Ο John Maynard Keynes είχε συλλάβει αυτή τη δυναμική με την έννοια των «animal spirits», υποστηρίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και οι προσδοκίες βρίσκονται στον πυρήνα των οικονομικών εξελίξεων.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Robert Shiller έχει περιγράψει πώς απαισιόδοξα αφηγήματα μπορούν να εξαπλωθούν, διαμορφώνοντας συμπεριφορές που δεν προβλέπονται από τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα.

Καθώς η κατήφεια παγιώνεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο βρόχο που φρενάρει την ανάπτυξη. Οι συνέπειες της εδραιωμένης απαισιοδοξίας είναι τριπλές. Δηλαδή λιγότερες επενδύσεις στο μέλλον, κυβερνήσεις που απομακρύνονται από την ανάπτυξη και στρέφονται σε πολιτικές μηδενικού αθροίσματος και μια πολιτική σκηνή όπου η δημοσιονομική πειθαρχία καθίσταται ολοένα δυσκολότερη.

Σοκ αβεβαιότητας

Η απαισιοδοξία λειτουργεί αρχικά σαν ένα σοκ αβεβαιότητας. Όταν το μέλλον φαίνεται πιο σκοτεινό, αυξάνεται η αξία της αναμονής και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναβάλλουν αποφάσεις που είναι δύσκολο να ανατραπούν. Ορισμένες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο οι προσλήψεις όσο και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων βρίσκονται περίπου ένα τρίτο χαμηλότερα από τα μεταπανδημικά υψηλά τους, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, υποδηλώνοντας επιβράδυνση στη δυναμική της αγοράς εργασίας που πλήττει την αποδοτικότητα.

Στην ευρωζώνη, η αποταμίευση των νοικοκυριών έχει αυξηθεί, με το ποσοστό αποταμίευσης να παραμένει πάνω από το 15% το 2025, πολύ υψηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα. Η χαμηλή εμπιστοσύνη μπορεί επίσης να συμβάλλει σε ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, από τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων έως τη μείωση των εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μια άλλη έκφραση της απαισιοδοξίας είναι η πεποίθηση ότι η οικονομία είναι «στημένη», κάτι που ενισχύει τη λογική του μηδενικού αθροίσματος. Όταν οι πολίτες θεωρούν ότι τα κέρδη μιας ομάδας προκύπτουν μόνο εις βάρος μιας άλλης, τείνουν να στηρίζουν πολιτικές που μετατοπίζουν την έμφαση από την ανάπτυξη προς την αναδιανομή και τον προστατευτισμό.

Ο Pepper Culpepper του University of Oxford και οι συνεργάτες του διαπιστώνουν ότι, σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, όσοι πιστεύουν πως το σύστημα ευνοεί τους πλούσιους είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν ρητά πολιτικές αναδιανομής μηδενικού αθροίσματος. Παρόμοια ένστικτα διαμορφώνουν και τις απόψεις για τη μετανάστευση και το εμπόριο.

Η Stefanie Stantcheva του Harvard University δείχνει ότι όσοι σκέφτονται με όρους μηδενικού αθροίσματος κλίνουν περισσότερο προς τον προστατευτισμό και τα αυστηρότερα σύνορα — αντιλήψεις που πλέον είναι ευρέως διαδεδομένες στις προηγμένες οικονομίες.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η ίδια λογική επεκτείνεται και στην τεχνολογική αλλαγή. Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση νέων του Harvard, οι νεότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει ευκαιρίες αντί να δημιουργήσει νέες. Στην έρευνα της FGS Global, πάνω από επτά στους δέκα ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ αυστηρής ρύθμισης και βαριάς φορολόγησης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι μια στροφή προς μια αμυντικά «οχυρωμένη» οικονομία που υπόσχεται προστασία, αλλά υπονομεύει την ανάπτυξη.

Ο τρίτος και ίσως πιο ύπουλος κίνδυνος της απαισιοδοξίας είναι ότι διαβρώνει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Όταν οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το μέλλον θα είναι ζοφερό, η ανοχή τους στον βραχυπρόθεσμο «πόνο» καταρρέει.

Η δημοσιονομική προσαρμογή της Σουηδίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990 άντεξε επειδή οι πολίτες πίστεψαν ότι οι θυσίες θα ανταμείβονταν, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη. Όπου αυτή η πεποίθηση απουσιάζει, η λιτότητα τείνει να εκτροχιάζεται.

Σε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης μετά το 2010, η δημοσιονομική προσαρμογή που επιβλήθηκε εν μέσω στασιμότητας προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς οι ψηφοφόροι δεν έβλεπαν προοπτική ανταμοιβής των θυσιών τους με ανάκαμψη.

Εκλογικός κύκλος

Όταν τα εκλογικά σώματα είναι απαισιόδοξα, οι πολιτικοί επιβραβεύονται περισσότερο για πολιτικές «μαξιλαρώματος» παρά για συγκράτηση δαπανών — μια προκατάληψη που διατηρεί τα ελλείμματα υψηλά και καθιστά τον πληθωρισμό δυσκολότερο να ελεγχθεί.

Η δυναμική αυτή είναι ήδη ορατή στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Πέρυσι, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στις προηγμένες χώρες ξεπέρασε το 4% του ΑΕΠ, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησίασε το 6%. Παρ’ όλα αυτά, η δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση παραμένει άπιαστη.

Ο Πρόεδρος Donald Trump προώθησε νέες φορολογικές περικοπές στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για περαιτέρω παροχές, όπως επιταγές στήριξης, προκειμένου να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.

Στη Γαλλία, οι προσπάθειες περιορισμού των δαπανών πυροδοτούν συστηματικά πολιτικές κρίσεις. Στην Ιαπωνία, η κυβέρνηση παρουσίασε στα τέλη του περασμένου έτους το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης από την εποχή της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος βρίσκεται ήδη στα υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως. Και ο Καναδάς κατέφυγε σε προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις για να ενισχύσει το κλίμα, προσθέτοντας κόστος και πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις.

Το μοτίβο αυτό παραπέμπει σε μια ευρύτερη πολιτική μετατόπιση. Η σημερινή κακοδαιμονία έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για λαϊκιστές που υπόσχονται προστασία και δαπάνες αντί για μεταρρυθμίσεις, διαμορφώνοντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο. Το οποίο σημαίνει ότι η απαισιοδοξία ενισχύει τη στήριξη σε λαϊκιστές ηγέτες και η διακυβέρνησή τους, με τη σειρά της, αποδυναμώνει τους θεσμούς και υπονομεύει την ανάπτυξη. Έρευνες δείχνουν ότι χώρες που κυβερνώνται από λαϊκιστές υφίστανται μακροχρόνιες οικονομικές ζημιές, με χαμηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη αστάθεια πολύ μετά την άνοδό τους στην εξουσία.

Η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία σήμερα δεν είναι ένα συγκεκριμένο σοκ, αλλά μια πολιτική διαμορφωμένη από την ίδια την απαισιοδοξία, καταλήγει η ανάλυση του Economist.

Πηγή: ot.gr

