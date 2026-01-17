Ισημερινός: Αναπτύσσονται 10.000 στρατιωτικοί για την αντιμετώπιση των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά
Για να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά, οι αρχές του Ισημερινού ανέπτυξαν 10.000 στρατιωτικούς σε νευραλγικά σημεία της χώρας.
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
- Παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Η Μόσχα εξετάζει να καταθέσει αγωγή 232 δισ. κατά βελγικού οίκου
- Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό
- Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι ανέπτυξαν 10.000 στρατιωτικούς εναντίον συμμοριών διακινητών ναρκωτικών, στις οποίες αποδίδεται η έξαρση της βίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, επιχείρηση που είχε μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Ανάμεσα στις δυο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε κέντρο διαμετακόμισης των ναρκωτικών και βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών, συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.
Ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε κέντρο διαμετακόμισης ναρκωτικών και βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας
Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, αποφάσισε να ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας.
Ανάμεσα στους 10.000 που αναπτύχθηκαν χθες ήταν εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων, που προσγειώθηκαν στην πόλη Γουαγιακίλ, μεγάλο λιμάνι και νευραλγικό σημείο της διακίνησης, με αποστολή να εγγυηθούν την ασφάλεια της ακτής, δήλωσε στον Τύπο ο στρατηγός Μάριο Βεδόγια.
Ο υπουργός Αμυνας Τζανκάρλο Λοφρέδο διέταξε τη στρατιωτική ηγεσία να αναληφθεί δράση για απροσδιόριστο διάστημα στην πόλη, οικονομική πρωτεύουσα του Ισημερινού.
Αεροσκάφη με στρατιωτικό προσωπικό εστάλησαν επίσης στη Μάντα, το κυριότερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας, επίσης κέντρο κρίσιμης σημασίας.
Και Αμερικανοί…
Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει πως στέλνει αμερικανούς στρατιωτικούς στον Ισημερινό στο πλαίσιο «προσωρινής αποστολής» εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.
Αλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, από τις πιο ασφαλείς χώρες της, ο Ισημερινός έκλεισε το 2025 με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών στις 52 ανά 100.000 κατοίκους —διαπραττόταν μια κάθε ώρα —σύμφωνα με αριθμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Το υπουργείο Αμυνας διαβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πως περιμένει «φυλακή ή κόλαση» οποιονδήποτε «θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια» της χώρας.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ισημερινός: Αναπτύσσονται 10.000 στρατιωτικοί για την αντιμετώπιση των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά
- Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
- Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
- Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 47 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την απαγωγή του Μαδούρο
- Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
- Συρία: Ο Αλ Σάρα αναγνωρίζει τους Κούρδους ως ισότιμους πολίτες – Bομβάρδισε θέσεις του SDF στο Χαλέπι
- Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις