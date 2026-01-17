Stoiximan GBL: Κόντρα στο Μαρούσι για το απόλυτο ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από δύο τρομερές εμφανίσεις την εβδομάδα που πέρασε, όταν και απέδειξε ότι παρά τα κατά καιρούς προβλήματα τραυματισμών, σιγά σιγά έχει αρχίσει και… φορτσάρει.

Για το πρωτάθλημα είχε διαλύσει την Καρδίτσα με 40 πόντους (80-120) σημειώνοντας ρεκόρ πόντων για φιλοξενούμενη ομάδα τόσο συνολικά στο ματς όσο και σε ένα ημίχρονο (σ.σ. 70 στο β’), ενώ πριν λίγα 24ωρα είχε «ρίξει» 38 πόντους και στην Παρτιζάν για την Ευρωλίγκα.

Πλέον, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται το Μαρούσι στο ΣΕΦ για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL και στο μυαλό τους έχουν μόνο το πώς θα συνεχίσουν αυτές τις εμφανίσεις, διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο νικών (σ.σ. θα κυνηγήσουν το 14 στα 14) και ικανοποιώντας τον κόσμο τους με μια ακόμη πολύ καλή εμφάνιση.

Στην αντίπερα όχθη, το Μαρούσι πήρε μεν μια σημαντική νίκη -μετά από δύο μήνες- επί του Προμηθέα Πάτρας και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 3-10, ωστόσο παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και θα δώσει μάχη για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Μακριά από το κλειστό του Αγίου Θωμά, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έχει μία νίκη σε έξι παιχνίδια, αυτή επί του Πανιωνίου.

Στα αγωνιστικά θέματα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς που δεν αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα κόντρα στην παλιά του ομάδα λόγω της σχετικής συμφωνίας Ολυμπιακού και Παρτιζάν, επέστρεψε στην αποστολή των Πειραιωτών και είναι διαθέσιμος. Εκτός αγώνα θα είναι φυσικά οι τραυματίες Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Κίναν Έβανς.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Αγραφιώτης, Λόρτος και Μπον.

Δοκιμασία στην Καρδίτσα για την ΑΕΚ

Στο τελευταίο χρονικά ματς της ημέρας, η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Καρδίτσα, σε ένα ματς που θα αποτελέσει το… πρόγευμα των δύο ομάδων, πριν το «κυρίως μενού», την αναμέτρησή τους για τη φάση των «16» του Basketball Champions League, στα Άνω Λιόσια. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 18:15 και θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Πιτσίλκας και Κάρδαρης.

Στις 16:00, στην Πάτρα, ο Προμηθέας θέλει να επιστρέψει στις νίκες και φιλοξενεί τον Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να μην έχουν αντίστοιχα νίκη μακριά από την έδρα τους. Το ματς θα διευθύνουν οι Συμεωνίδης, Μαγκλογιάννης και Λεβεντάκος.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (17/1):

16:00 Ολυμπιακός – Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Προμηθέας – Πανιώνιος (ERTSPORTS 1)

18:15 Καρδίτσα – ΑΕΚ (ERTSPORTS 4)

Το πρόγραμμα της Κυριακής (18/1):

13:00 Μύκονος Betsson – Κολοσσός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Aktor (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)