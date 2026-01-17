magazin
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Viral 17 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Το να φοράς ακουστικά στη δουλειά δεν είναι κάτι που απαγορεύεται, αν για παράδειγμα κάνεις ατομική εργασία, μπροστά σε έναν υπολογιστή, χωρίς πολλές-πολλές αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους ή κοινό.

Σε oρισμένα εργασιακά περιβάλλοντα τα ακουστικά επιβάλλονται. Όχι όμως για να παίζουν μουσική, αλλά ως μέσο ενδοεπικοινωνίας ή για να εξυπηρετείς πιο άμεσα τους  πελάτες – π.χ. στα τηλεφωνικά κέντρα.

Στα περισσότερα σύγχρονα γραφεία, η προφορική επικοινωνία έχει αντικατασταθεί από διαδικτυακές εφαρμογές, όπως το teams ή το slack, ή από λίστες μηνυμάτων, μέσω viber, messenger, whatsapp κλπ.

Οι συνεννοήσεις γίνονται «στο φτερό», μονολεκτικά ή ούτε καν με λέξεις, αλλά με εικονίδια – emojis. Ένας υψωμένος αντίχειρας σημαίνει «οκ, προχώρα», ένας ανάποδος σημαίνει «βάλε πάγο», ένα μήνυμα με κεφαλαία και θαυμαστικά σημαίνει επίπληξη, μια καρδούλα επιβράβευση.

Τα ακουστικά στη δουλειά ως μέσο συγκέντρωσης

Στα σύγχρονα γραφεία, ιδίως αν πρόκειται για ενιαίους χώρους «open plan», οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι παραγωγικοί, συγκεντρωμένοι, προσηλωμένοι στο αντικείμενό τους, χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς.

Για πολλούς υπαλλήλους το να φοράνε ακουστικά είναι ένας τρόπος να «φιλτράρουν» ανεπιθύμητες παρεμβολές, είτε πρόκειται για θορύβους και φωνές, είτε για το απροσδιόριστο βουητό μιας ανθρώπινης κυψέλης.

Προσοχή όμως, το να φοράς ακουστικά στη δουλειά δεν είναι πάντα αποδεκτό, ούτε ενδείκνυται σε όλα τα περιβάλλοντα. Επίσης εύκολα μπορεί να ερμηνευθεί ως μέσο «αυτο-απομόνωσης», ως ένδειξη ότι σνομπάρεις τον διπλανό σου ή ακόμα χειρότερα ότι αποφεύγεις τον προϊστάμενο. Το να κλείνεις τα αυτιά σου σε ό,τι συμβαίνει γύρω σου, είναι ένας εύσχημος τρόπος να πεις «μην ενοχλείτε», κατεβάζοντας «ηχητικά ρολά».

Τα ακουστικά και η μάχη των γενεών

Η μάχη των γενεών, όπως εκτυλίσσεται υπόκωφα ή ανοιχτά (και) στους εργασιακούς χώρους, μπορεί να ξεσπάσει με τις πιο απλές καθημερινές αφορμές. Αν αληθεύουν όσα διαβάζουμε στα  διαδικτυακά φόρα  τύπου Reddit ή Glassdoor,  το δίλημμα «να φορά κανείς ακουστικά ή να μη φορά», απασχολεί εργαζόμενους όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων.  Τείνει όμως να είναι σημείο τριβής, μεταξύ εργαζομένων νεότερης και μεγαλύτερης ηλικίας ή κατώτερης και ανώτερης ιεραρχίας.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, τα άρθρα που ασχολούνταν με το θέμα του «εργασιακού savoir être», της ετικέτας του γραφείου, φωτογράφιζαν ως συνήθεις ύποπτους της συνεχούς χρήσης ακουστικών τους millennials.

«Γιατί δεν πρέπει να μισείτε τους millennials που φοράνε ακουστικά στο γραφείο», έγραφε το CNBC, συμβουλεύοντας τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους να μην κρίνουν αυστηρά τους συναδέλφους τους που ακούνε μουσική στα ακουστικά τους στο γραφείο.

Το επιχείρημα υπέρ του να ακούς μουσική στα ακουστικά ενώ εργάζεσαι, είναι ότι βοηθάει στο να είσαι ή να νιώθεις ότι είσαι πιο παραγωγικός. Το αντεπιχείρημα είναι ότι τα ακουστικά μπαίνουν εμπόδιο στην απρόσκοπτη διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία. Η ηχητική αλληλο-απομόνωση, όταν γίνεται κανόνας, δυσκολεύει την αυθόρμητη ανταλλαγή ιδεών,  απόψεων, συμβουλών και προτάσεων εντός της ομάδας, ένας τρόπος δουλειάς που σε μια δημιουργική εργασία είναι θεμιτός ή και αναγκαίος.

Το ερώτημα βέβαια είναι πόσες δουλειές απαιτούν συνεργατική αντίληψη και δημιουργικότητα και δεν είναι απλώς ένα άθροισμα ατομικοτήτων, που ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι υπέρμαχοι της χρήσης ακουστικών στο γραφείο υποστηρίζουν ότι «μπλοκάρουν» το αχρείαστο μπλα-μπλα, που δεν εξυπηρετεί κανένα εργασιακό ή δημιουργικό σκοπό, αλλά είναι απλώς «γραφειακό κουτσομπολιό» και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

GenZ η γενιά των airpods

Πλέον η φιγούρα του millennial με τα ακουστικά, έχει αντικατασταθεί από τους «gen Z με τα ακουστικά», αφού η αμέσως νεότερη γενιά εργαζομένων, είναι ακόμα πιο αφοσιωμένη στην ηχομόνωση.

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Η διευθύντριά μου πιστεύει ότι είναι αντικοινωνικό», γράφει η 23χρονη Νινα, σε επιστολή της σε διαδικτυακή εφημερίδα, με μια ειδική HR – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, να της απαντά για τα υπέρ και τα κατά.

Άρθρα του Fortune και της Guardian, βγάζουν στη σέντρα τους  εργαζόμενους της  Gen Z που φοράνε όχι όποια και όποια ακουστικά, αλλά airpods – τις ψείρες των iphone – και κοπανάνε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο με δύναμη, για να δείξουν ότι εργάζονται σκληρά. Η τακτική ονομάζεται “taskmasking” (πώς να φόρας τη ‘μάσκα’ του απασχολημένου) – και είναι μια σιωπηλή επανάσταση απέναντι  στην υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο.

Ακύρωση  θορύβου

Πέρα από τις αντικρουόμενες απόψεις, τα ακουστικά στη δουλειά, που μπορεί να λειτουργούν και ως noise cancelling / ακύρωση θορύβου – είναι ένα ηχητικό καταφύγιο, που δίνει την αίσθηση, ή την ψευδαίσθηση, του ελέγχου και της ατομικής επιλογής, σε ένα χώρο που συνυπάρχεις υποχρεωτικά με άλλους. Το κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι, ενθαρρύνεται, αποθαρρύνεται ή είναι αδιάφορο, δεν είναι τόσο θέμα εργασιακής ελευθερίας όσο βαθμού εξατομίκευσης. Το «δεν ακούω, δεν μιλάω, δεν κοιτάω» πέρα από τη μύτη  μου, σε κάποιους εργασιακούς χώρους μπορεί να θεωρείται ευκταίο, εφόσον δεν διαταράσσει την παραγωγική διαδικασία.  Εξάλλου, ο μεγάλος αδελφός παρακολουθεί κάθε σου κίνηση, από το σύστημα του υπολογιστή στο οποίο έχεις συνδεθεί. Κι αν κριθεί ότι δεν είσαι αρκούντως αποδοτικός, θα σου τραβήξουν το αυτί, με ή χωρίς ακουστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
Stream magazin
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Κάπου ώπα 16.01.26

Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Κατά τη διάρκεια των Astra Awards μια παρέα νεαρών δεν αναγνώρισε την Σάρον Στόουν και την κατηγόρησε ότι τους «έκλεψε» τη θέση στο τραπέζι τους. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της δεν τους λυπήθηκε.

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
Βίντεο 15.01.26

Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Η Μπριζίτ Μακρόν άφησε το πρωτόκολλο και ανέλαβε ρόλο DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, δίπλα στον Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας Pièces Jaunes για παιδιά που νοσηλεύονται

Σύνταξη
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο