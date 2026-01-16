Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς

Τρία εικοσιτετράωρα μετά τη μονομαχία τους στο 13ο Σούπερ Καπ που έγινε στο Μαρκόπουλο και την επικράτηση του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ με 3-1 σετ σε αγώνα διαφήμιση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «αιώνιο» αντίπαλο του στο μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής (γυμναστήριο Μετς, 11η αγωνιστική, 16/1/26, 18:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Ο Παναθηναϊκός έχει 24 βαθμούς έναντι 28 του Μίλωνα, ενώ από 20 έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Οι «πράσινοι» θέλουν να μείνουν κοντά στον Μίλωνα για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση, ενώ ο Ολυμπιακός με νίκη θα έρθει σε απόσταση βολής από τον «αιώνιο» αντίπαλο του.

Κρίσιμο ματς

Πέρα από το βαθμολογικό ενδιαφέρον υπάρχει και το γοήτρο με τον Παναθηναϊκό να θέλει απάντηση μπροστά στο κοινό του για τις δύο τελευταίες ήττες από τον Ολυμπιακό σε Λιγκ Καπ και Σούπερ Καπ, ενώ ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ θέλει να δώσει τη χαριστική βολή στον αντίπαλο του και να αποκτήσει και ψυχολογικό πλεονέκτημα. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός με τρίποντο θα παίξει ρόλο και το σκορ σε περίπτωση ισοβαθμίας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα κλειδώσει το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού Φιλίπ Σαβόφσκι δήλωσε: «Προερχόμαστε από μια ήττα από τον Ολυμπιακό που μας στέρησε το Σούπερ Καπ. Ωστόσο ο αγώνας του πρωταθλήματος είναι κάτι το διαφορετικό και προετοιμαζόμαστε ήδη για αυτό το ματς. Είναι ένα ντέρμπι και σίγουρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό προκειμένου να βελτιώσουμε τη βαθμολογία μας».

O προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης δήλωσε: «Μετά την κατάκτηση του Super Cup, είμαστε ήδη συγκεντρωμένοι στο επόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό, αυτή την φορά για το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε το παραμικρό περιθώριο απώλειας βαθμών. Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος αν δω την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά που έδειξαν οι αθλητές μου στον τελικό του Super Cup. Σίγουρα, περιμένουμε αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, εμείς πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σκληρά προετοιμασμένοι, ώστε να ανταποκριθούμε και σε αυτό το πολύ απαιτητικό ματς στη δύσκολη έδρα του αντιπάλου».

Ο ακραίος του Ολυμπιακού και μεγάλος πρωταγωνιστής στο Σούπερ Καπ Ανέστης Δαλακούρας είπε: «Αφήνουμε πίσω την κατάκτηση του Super Cup. Δεν έχουμε χρόνο να το χαρούμε περισσότερο. Κάθε ματς πρωταθλήματος για εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε βαθμούς, για να ανέβουμε βαθμολογικά. Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, μετά τον χαμένο τελικό. Για αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι».

Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 87 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-36.