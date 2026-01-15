Ισπανία: Εξάρθρωση συμμορίας που χρησιμοποιούσε νεαρούς κολυμβητές για να κρύβει κοκαΐνη σε πλοία

Η αστυνομία στην Ισπανία συνέλαβε 30 άτομα και κατάσχεσε σχεδόν 2,5 τόνους κοκαΐνης μετά τη διάλυση ενός εγκληματικού δικτύου που χρησιμοποιούσε ομάδες νεαρών κολυμβητών για να κρύψει τα ναρκωτικά σε πλοία που κατευθύνονταν προς την Ευρώπη, τα οποία στη συνέχεια δέχονταν επίθεση και τους αφαιρούσαν το φορτίο τους πριν φτάσουν στο λιμάνι.

Η 15μηνη έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν αξιωματικοί της Εθνικής Αστυνομίας βρήκαν 88 κιλά κοκαΐνης σε ένα όχημα στην πόλη Μίχας της νότιας Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα ναρκωτικά τους οδήγησαν σε τρεις συμμορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός καρτέλ των Βαλκανίων, που συνεργάζονταν για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης στην Ισπανία από την Κολομβία.

«Οι συμμορίες χρησιμοποιούσαν την αποκαλούμενη τεχνική ‘μαϊμού’ για να μεταφέρουν τα φορτία κοκαΐνης σε θαλάσσια κοντέινερ που μεταφέρονταν σε πλοία μεταφοράς κοντέινερ», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση την Πέμπτη.

«Η τεχνική διακίνησης ναρκωτικών περιλαμβάνει τη χρήση νέων από φτωχά κοινωνικά στρώματα που είναι καλοί κολυμβητές για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά στα πλοία ενώ αυτά βρίσκονται στη θάλασσα.

«Μέλη της ίδιας οργάνωσης κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς την Ισπανία προκειμένου να φτάσουν στα εμπορευματοκιβώτια, αναχαιτίζοντας τα πλοία που τα μετέφεραν πριν φτάσουν στο στενό του Γιβραλτάρ».

Μια τέτοια απόπειρα αποτράπηκε στα μέσα του περασμένου έτους, όταν ένα πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Κάντιθ ενημέρωσε την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης ότι είχε εντοπίσει λαθρεπιβάτες στο κατάστρωμα του, με αποτέλεσμα την κατάσχεση ενός εμπορευματοκιβωτίου στο οποίο είχαν κρυφτεί 1,4 τόνοι κοκαΐνης. Οι λαθρεπιβάτες αποδείχθηκαν τρεις άνδρες που είχαν αναλάβει να ανακτήσουν τα ναρκωτικά και στη συνέχεια διέφυγαν.

Λίγο αργότερα, ένα πλοίο που διέσχιζε τα πορτογαλικά ύδατα ανέφερε την παρουσία οπλισμένων λαθρεπιβατών στο κατάστρωμα. Ωστόσο, οι άνδρες κατάφεραν να ξεφορτώσουν δέματα κοκαΐνης που είχαν κρυφτεί σε ένα κοντέινερ και να τα παραδώσουν στους συνεργούς τους πριν διαφύγουν από τις αρχές.

Η μέθοδος «drop-off» και η Ισπανία ως πέρασμα

Το φθινόπωρο του περασμένου έτους, αξιωματικοί εντόπισαν πέντε άνδρες – τρεις Κολομβιανούς και δύο μέλη του καρτέλ των Βαλκανίων που είχαν την έδρα τους στην Ισπανία – οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ταχύπλοα σκάφη και τη μέθοδο «drop-off» για να παραλάβουν τα ναρκωτικά τους.

«Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ρίψη του εμπορεύματος από ένα εμπορικό πλοίο για να το παραλάβουν μικρότερα σκάφη κοντά στη χώρα προορισμού ή την επιβολή ελέγχου στο πλήρωμα του πλοίου και την εξαγωγή των ναρκωτικών από το εσωτερικό των εμπορευματοκιβωτίων, χρησιμοποιώντας στρατιωτικές τεχνικές και όπλα πολέμου», προσθέτει η δήλωση.

Στη συνέχεια, τα ναρκωτικά κρύβονταν σε πόλεις και χωριά κατά μήκος του Κόλπου του Κάντιθ και αργότερα μεταφέρονταν οδικώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτός από την κατάσχεση 2.475 κιλών κοκαΐνης και διαφόρων όπλων επίθεσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η αστυνομία κατάσχεσε σκάλες επιβίβασης, ναυτικό εξοπλισμό, οκτώ πολυτελή οχήματα, περισσότερα από 166.000 ευρώ (144.000 λίρες) σε μετρητά και ρολόγια, καθώς και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Τη Δευτέρα, η Policía Nacional ανακοίνωσε την μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στη θάλασσα που έχει γίνει ποτέ, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν σχεδόν 10 τόνους ναρκωτικών κρυμμένους ανάμεσα σε φορτίο αλατιού σε ένα εμπορικό πλοίο ανοικτά των Καναρίων Νήσων.