Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Ισπανία: Εξάρθρωση συμμορίας που χρησιμοποιούσε νεαρούς κολυμβητές για να κρύβει κοκαΐνη σε πλοία
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 23:03

Ισπανία: Εξάρθρωση συμμορίας που χρησιμοποιούσε νεαρούς κολυμβητές για να κρύβει κοκαΐνη σε πλοία

Σχεδόν 2,5 τόνοι ναρκωτικών κατασχέθηκαν και 30 άτομα συνελήφθησαν μετά από 15μηνη έρευνα σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στην Ισπανία

Σύνταξη
Η αστυνομία στην Ισπανία συνέλαβε 30 άτομα και κατάσχεσε σχεδόν 2,5 τόνους κοκαΐνης μετά τη διάλυση ενός εγκληματικού δικτύου που χρησιμοποιούσε ομάδες νεαρών κολυμβητών για να κρύψει τα ναρκωτικά σε πλοία που κατευθύνονταν προς την Ευρώπη, τα οποία στη συνέχεια δέχονταν επίθεση και τους αφαιρούσαν το φορτίο τους πριν φτάσουν στο λιμάνι.

Η 15μηνη έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν αξιωματικοί της Εθνικής Αστυνομίας βρήκαν 88 κιλά κοκαΐνης σε ένα όχημα στην πόλη Μίχας της νότιας Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα ναρκωτικά τους οδήγησαν σε τρεις συμμορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός καρτέλ των Βαλκανίων, που συνεργάζονταν για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης στην Ισπανία από την Κολομβία.

«Οι συμμορίες χρησιμοποιούσαν την αποκαλούμενη τεχνική ‘μαϊμού’ για να μεταφέρουν τα φορτία κοκαΐνης σε θαλάσσια κοντέινερ που μεταφέρονταν σε πλοία μεταφοράς κοντέινερ», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση την Πέμπτη.

«Η τεχνική διακίνησης ναρκωτικών περιλαμβάνει τη χρήση νέων από φτωχά κοινωνικά στρώματα που είναι καλοί κολυμβητές για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά στα πλοία ενώ αυτά βρίσκονται στη θάλασσα.

«Μέλη της ίδιας οργάνωσης κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς την Ισπανία προκειμένου να φτάσουν στα εμπορευματοκιβώτια, αναχαιτίζοντας τα πλοία που τα μετέφεραν πριν φτάσουν στο στενό του Γιβραλτάρ».

Μια τέτοια απόπειρα αποτράπηκε στα μέσα του περασμένου έτους, όταν ένα πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Κάντιθ ενημέρωσε την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης ότι είχε εντοπίσει λαθρεπιβάτες στο κατάστρωμα του, με αποτέλεσμα την κατάσχεση ενός εμπορευματοκιβωτίου στο οποίο είχαν κρυφτεί 1,4 τόνοι κοκαΐνης. Οι λαθρεπιβάτες αποδείχθηκαν τρεις άνδρες που είχαν αναλάβει να ανακτήσουν τα ναρκωτικά και στη συνέχεια διέφυγαν.

Λίγο αργότερα, ένα πλοίο που διέσχιζε τα πορτογαλικά ύδατα ανέφερε την παρουσία οπλισμένων λαθρεπιβατών στο κατάστρωμα. Ωστόσο, οι άνδρες κατάφεραν να ξεφορτώσουν δέματα κοκαΐνης που είχαν κρυφτεί σε ένα κοντέινερ και να τα παραδώσουν στους συνεργούς τους πριν διαφύγουν από τις αρχές.

Η μέθοδος «drop-off» και η Ισπανία ως πέρασμα

Το φθινόπωρο του περασμένου έτους, αξιωματικοί εντόπισαν πέντε άνδρες – τρεις Κολομβιανούς και δύο μέλη του καρτέλ των Βαλκανίων που είχαν την έδρα τους στην Ισπανία – οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ταχύπλοα σκάφη και τη μέθοδο «drop-off» για να παραλάβουν τα ναρκωτικά τους.

«Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ρίψη του εμπορεύματος από ένα εμπορικό πλοίο για να το παραλάβουν μικρότερα σκάφη κοντά στη χώρα προορισμού ή την επιβολή ελέγχου στο πλήρωμα του πλοίου και την εξαγωγή των ναρκωτικών από το εσωτερικό των εμπορευματοκιβωτίων, χρησιμοποιώντας στρατιωτικές τεχνικές και όπλα πολέμου», προσθέτει η δήλωση.

Στη συνέχεια, τα ναρκωτικά κρύβονταν σε πόλεις και χωριά κατά μήκος του Κόλπου του Κάντιθ και αργότερα μεταφέρονταν οδικώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτός από την κατάσχεση 2.475 κιλών κοκαΐνης και διαφόρων όπλων επίθεσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η αστυνομία κατάσχεσε σκάλες επιβίβασης, ναυτικό εξοπλισμό, οκτώ πολυτελή οχήματα, περισσότερα από 166.000 ευρώ (144.000 λίρες) σε μετρητά και ρολόγια, καθώς και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Τη Δευτέρα, η Policía Nacional ανακοίνωσε την μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στη θάλασσα που έχει γίνει ποτέ, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν σχεδόν 10 τόνους ναρκωτικών κρυμμένους ανάμεσα σε φορτίο αλατιού σε ένα εμπορικό πλοίο ανοικτά των Καναρίων Νήσων.

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Στρατιωτικός Νόμος 15.01.26

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
ΟΗΕ 15.01.26

Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Σύνταξη
Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
Κόσμος 15.01.26

Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές
«Δικό μας ημισφαίριο» 15.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα η οποία αναμένεται να φτάσει τις προσεχείς ημέρες και προειδοποιούν τις αρχές πως αν δεν την δεχθούν, μπορεί να γίνουν στόχος επίθεσης.

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»
Κόσμος 15.01.26

Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»

«Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι» είπε ο Έντι Ράμα.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς
Κόσμος 15.01.26

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς

Δύο αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σκοτώνουν πέντε άτομα στη Γάζα, ενώ τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ένοπλου τμήματος της Χαμάς

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων
Κόσμος 15.01.26

Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

«Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», είπε η Ούσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
