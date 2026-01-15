Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο βελγικό μπάσκετ, με την Ομοσπονδία της χώρας να βρίσκεται στο στόχαστρο του κοινού -και των Αρχών- αφού κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς αυτοί να έχουν εξασφαλίσει νόμιμα τη συμμετοχή τους σε αυτούς…

Συγκεκριμένα, σε μια υπόθεση που χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίες του 2020, αθλητές μπάσκετ διοργάνωναν εικονικά τουρνουά «3 on 3», χωρίς αυτά να καταγράφονται επίσημα, με στόχο να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόντους συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Όπως αναφέρει στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της η εφημερίδα «De Standaart», η συγκεκριμένη ομάδα αθλητών χρησιμοποιούσε αυτά τα τουρνουά-μαΐμού (27 τον αριθμό από το 2019 και μετά) προκειμένου να κερδίζει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη με τελικό στόχο την θέση που θα την έστελνε στο ολυμπιακό τουρνουά της Ιαπωνίας. Μάλιστα, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε αυτά τα τουρνουά, κάτι που βεβαίως έχει εξήγηση…

The CEO of Basketball Flanders was aware of fraud committed by the Belgian 3×3 team before the 2021 Olympics, despite denying any knowledge, De Standaard reports. MPs are calling for Koen Umans to resign over the issue https://t.co/s3jCxxBTBH#Belga #FlandersNewsService #Sport — Belga News Agency_English (@Belga_English) January 14, 2026

Αθλητές, γιατροί και Ομοσπονδία στο «κόλπο»

Μέχρι στιγμής, το δικαστήριο της Αμβέρσας έχει καταδικάσει τέσσερα πρόσωπα για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο διαφθοράς. Αρχικά, τους τρεις αθλητές, Νικ Κέλις -τον αρχηγό της ομάδας- Τιέρι Μάριεν και Άντονι Κέντα, αλλά και τον αρμόδιο φυσικοθεραπευτή της Ομοσπονδίας Μπάσκετ του Βελγίου ο οποίος ήταν από τα σημαντικά «γρανάζια» της κομπίνας, αφού αυτός παρέδιδε στην Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας τα ψεύτικα και πλαστογραφημένα έγγραφα με τη συμμετοχή των αθλητών και τις… νίκες τους στα τουρνουά-μαΐμού. Στα εν λόγω έγγραφα -σημειώνεται: εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού- οι αθλητές παρουσιάζονται να έχουν τεσταριστεί αρνητικοί στον Covid-19, την ώρα που ίσχυε ακριβώς το αντίθετο.

Κανείς από τους τέσσερις που κρίθηκαν ένοχοι δεν φυλακίστηκε, ωστόσο τιμωρήθηκαν με ποινές κοινωφελούς εργασίας και πρόστιμα που έφτασαν τις 26.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό που ξόδεψε το βελγικό κράτος για να καλύψει τις ανάγκες της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παράλληλα, κοινή γνώμη και ΜΜΕ στο Βέλγιο «κατηγορούν» με τη σειρά τους και τους υψηλά ιστάμενους της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ζητώντας αρχικά την παραίτηση του Γενικού Διευθυντή, Κοέν Ουμάνς. Στο ρεπορτάζ της, η «De Standaart» αναφέρει χαρακτηριστικά πως γνώριζε τα πάντα για τα εικονικά τουρνουά και τα πλαστογραφημένα πιστοποιητικά υγείας και το βελγικό κοινοβούλιο έχει ήδη υποβάλει ψήφισμα για την απομάκρυνσή του.