Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Η ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση αντιμετωπίζει κρίσιμες εβδομάδες για το μέλλον της, με τον κίνδυνο νέας «διασποράς» σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Η Euroleague συγκέντρωσε αυτήν την εβδομάδα το διοικητικό της συμβούλιο, με τα 13 ιδιοκτησιακά της κλαμπ – ανάμεσά τους Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια – για να αποφασίσουν το μέλλον τους. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ήδη δεσμευτεί για δέκα χρόνια ακόμη, μέχρι το 2036, ενώ κάποιες όπως η ASVEL, η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε εμφανίζουν αμφιβολίες. Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πιο κοντά στο νέο εγχείρημα του NBA στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τη FIBA, το οποίο στοχεύει να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 16 ομάδες, 12 με σταθερή θέση και 4 μέσω αθλητικών επιδόσεων από τη Basketball Champions League και τις εθνικές λίγκες. Το NBA θα αναζητήσει ιδιοκτήτες για τις σταθερές ομάδες, με κόστος που εκτιμάται μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ανά ομάδα, ενώ η στρατηγική θα επικεντρωθεί σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Μάντσεστερ, Παρίσι, Λυών, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.

Το νέο μοντέλο θα έχει μορφή παρόμοια με τη σημερινή Ευρωλίγκα, με λίγες διαφορές στους τρόπους πρόκρισης και τη συμμετοχή των ομάδων, αλλά οι οικονομικές δυνατότητες υπόσχονται βελτιώσεις ειδικά για τα κλαμπ χωρίς σταθερή θέση. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρήσει από τη Euroliga πριν από το 2027, ενδέχεται να βρεθεί προσωρινά χωρίς ευρωπαϊκή διοργάνωση ή να συμμετάσχει στη Basketball Champions League.

Μια πλήρης ένταξη των ευρωπαϊκών ομάδων στο NBA σε επίπεδο κανονικής σεζόν δεν θεωρείται εφικτή στο άμεσο μέλλον λόγω της πυκνότητας του προγράμματος και των μεγάλων αποστάσεων, αλλά μελλοντικά μπορεί να προκύψουν λύσεις, πιθανώς τεχνολογικά ή με νέες μορφές ταξιδιών. Παρά τις συζητήσεις, οι πιθανότητες για μια παγκόσμια ενοποίηση Euroleague – NBA παραμένουν περιορισμένες, με έντονο ιστορικό συγκρούσεων μεταξύ FIBA και Euroleague από το 2000.

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών, ενώ η Euroleague παραμένει προσκολλημένη στο δικό της μοντέλο, με σταθερή παρουσία στην αγορά και παγιωμένη θέση στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση.