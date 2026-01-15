Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μπρούνο Καμπόκλο «φλέρταρε» για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων και μερικές ελληνικές, όμως τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στη Dubai BC.
Συγκεκριμένα Το απόγευμα της Πέμπτης (15/01) η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Να σημειώσουμε πως ο ύψους 2,08μ. καλαθοσφαιριστής αποχώρησε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ χωρίς να καταγράψει κάποια συμμετοχή φέτος, καθώς το καλοκαίρι είχε υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση, με αποτέλεσμα να χάσει το πρώτο μισό της σεζόν.
Ο Μπρούνο Καμπόλο έγινε ντραφτ στο NBA το 2014 από τους Τορόντο Ράπτορς, όμως πέρασε αρκετά χρόνια σε θυγατρικές του NBA, ενώ ακόμη πέρασε από τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Μέμφις Γκρίζλις και τους Χιούστον Ρόκετς χωρίς να καταφέρει να κάει αισθητήτην παρουσία του στον «μαγικό κόσμο».
Για πρώτη φορά ήρθε στην Ευρώπη το 2021 φορώντας τη φανέλα της Λιμόζ, ενώ ακολούθησε η Ουλμ και φυσικά η Παρτιζάν καθώς αποτελέσε επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τη σεζόν 2023-24.
Σε επίπεδο Ευρωλίγκας, ο Μπρούνο Καμπόκλο μετρά συνολικά συνολικά 27 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου, έχοντας κατά μέσο όρο 9,4 πόντους και 4 ριμπάουντ σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής.
Welcome home, Bruno 🏀🤍 pic.twitter.com/fTDdoWtT5Z
— Dubai Basketball (@dubaibasket) January 15, 2026
