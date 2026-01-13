ΗΠΑ: Ανακάλεσαν πάνω από 100.000 θεωρήσεις διαβατηρίων από τη μέρα που επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ο αριθμός των θεωρήσεων διαβατηρίων που ακυρώθηκαν από τη μέρα που επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι δυόμισι φορές υψηλότερος από εκείνον που ανακοινώθηκε όταν πρόεδρος ήταν ο Μπάιντεν.
Οι αρχές των ΗΠΑ ανακάλεσαν πάνω από 100.000 θεωρήσεις διαβατηρίων αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δημοσιοποιώντας αριθμό άνευ προηγουμένου σ’ έναν χρόνο οποιασδήποτε προεδρικής θητείας.
«Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ είναι να προστατεύσει τους αμερικανούς πολίτες και να κάνει σεβαστή την αμερικανική εθνική κυριαρχία», ανέφερε ο Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.
Δυόμισι φορές περισσότερες ακυρώσεις θεώρησης διαβατηρίων σε σύγκριση με την εποχή Μπάιντεν
Ο αριθμός των θεωρήσεων διαβατηρίων που ακυρώθηκαν από την 20ή Ιανουαρίου 2025 είναι δυόμισι φορές υψηλότερος από εκείνον που ανακοινώθηκε το 2024, όταν πρόεδρος ήταν ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «χιλιάδες» βίζες ακυρώθηκαν, ιδίως εξαιτίας επιθέσεων ή οδήγησης σε κατάσταση μέθης.
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ήδη εκφράσει ικανοποίηση διότι ακύρωσε τις βίζες χιλιάδων φοιτητών, επειδή είχαν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Για να το κάνει, ο κ. Ρούμπιο επικαλέστηκε νόμο της μακαρθικής περιόδου, που επιτρέπει να απορρίπτονται αιτήσεις ή να ακυρώνονται υπάρχουσες θεωρήσεις διαβατηρίων σε υποθέσεις που κρίνεται πως αντίκεινται στα συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ωστόσο, ορισμένες από τις αποφάσεις αυτές αμφισβητήθηκαν — επιτυχώς — ενώπιον δικαστηρίων.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι 8.000 βίζες που ανακλήθηκαν ήταν φοιτητικές.
Ευρύτερη εκστρατεία
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξάλλου καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους για την έγκριση αιτήσεων θεωρήσεων διαβατηρίων, ιδίως στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
Τα μέτρα αυτά εγγράφονται στο πλαίσιο ευρύτερης εκστρατείας καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, που έχει αναγορεύσει σε απόλυτη προτεραιότητά του ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.
Οι ΗΠΑ απέλασαν πάνω από 605.000 ανθρώπους, ενώ κάπου 2,5 εκατ. άλλοι εγκατέλειψαν την αμερικανική επικράτεια ιδία βουλήσει, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.
Πηγή: ΑΠΕ
