Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/1): Δράση με Εθνική πόλο και τελικό Super Cup στο βόλεϊ

Η αθλητική δράση συνεχίζει την Τρίτη (13/) με το «μενού» να περιλαμβάνει διάφορα σπορ. Το πρόγραμμα ξεκινά το πρωί, με το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Αλεξάνταρ Βούκιτς στο τουρνουά της Αδελαΐδας και συνεχίζεται το απόγευμα με το ματς της Εθνικής πόλο αντρών κόντρα στη Σλοβενία. Δύο ώρες μετά, κρίνεται ο δεύτερος τίτλος του ελληνικού βόλεϊ στη φετινή σεζόν, όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο Μαρκόπουλο για το Super Cup.

Το βράδυ, στις 21:00 ο Πανιώνιος παίζει με την Τρέντο και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Μπιλμπάο για το EuroCup, ενώ δράση -έστω και μικρή- υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, με αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος, αλλά και το Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για το αγγλικό Λιγκ Καπ.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/1):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάνταρ Βούκιτς ATP 250

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Eurocup

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Super Cup

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σολνόκι – Τριέστε FIBA Basketball Champions League

19:00 Novasports 5HD Κλουζ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

19:30 Novasports 6HD Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντάμακ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 Novasports Prime Τρέντο – Πανιώνιος Eurocup

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

21:30 Novasports Start Μάιντς – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga

22:00 Novasports 1HD Ρόμα – Τορίνο Coppa Italia

22:00 Action 24 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA