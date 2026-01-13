Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/1): Δράση με Εθνική πόλο και τελικό Super Cup στο βόλεϊ
Αυτές είναι οι τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/1).
Η αθλητική δράση συνεχίζει την Τρίτη (13/) με το «μενού» να περιλαμβάνει διάφορα σπορ. Το πρόγραμμα ξεκινά το πρωί, με το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Αλεξάνταρ Βούκιτς στο τουρνουά της Αδελαΐδας και συνεχίζεται το απόγευμα με το ματς της Εθνικής πόλο αντρών κόντρα στη Σλοβενία. Δύο ώρες μετά, κρίνεται ο δεύτερος τίτλος του ελληνικού βόλεϊ στη φετινή σεζόν, όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο Μαρκόπουλο για το Super Cup.
Το βράδυ, στις 21:00 ο Πανιώνιος παίζει με την Τρέντο και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Μπιλμπάο για το EuroCup, ενώ δράση -έστω και μικρή- υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, με αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος, αλλά και το Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για το αγγλικό Λιγκ Καπ.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/1):
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάνταρ Βούκιτς ATP 250
16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Eurocup
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Super Cup
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σολνόκι – Τριέστε FIBA Basketball Champions League
19:00 Novasports 5HD Κλουζ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup
19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
19:30 Novasports 6HD Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντάμακ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:00 Novasports Prime Τρέντο – Πανιώνιος Eurocup
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup
21:30 Novasports Start Μάιντς – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga
22:00 Novasports 1HD Ρόμα – Τορίνο Coppa Italia
22:00 Action 24 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA
