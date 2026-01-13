Αστέρας Τρίπολης: Τέλος ο Κόουλμαν, αναλαμβάνει ο Ράσταβατς
Ο Κρις Κόουλμαν αποτελεί παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Μίλαν Ράσταβατς συμφώνησε να επιστρέψει στους Αρκάδες.
- Καλάβρυτα: Έκρηξη σε οικία από μηχάνημα οξυγόνου – Τραυματίστηκε 85χρονος
- Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
- Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες
- Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Σε αλλαγή προπονητή προχωρά για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν ο Αστέρας Τρίπολης. Μετά τον Σάββα Παντελίδη, παρελθόν αποτελεί και ο Κρις Κόουλμαν λόγω της κάκιστης εικόνας της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια.
Οι άσχημες εμφανίσεις και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα δημιούργησαν μεγάλο προβληματισμό, με τον Ουαλό να οδηγείται στην έξοδο. Ο αντικαταστάτης του βέβαια θα είναι ένα γνώριμο πρόσωπο στην Τρίπολη. Ο λόγος για τον Μίλαν Ράσταβατς που παρέμενε ελεύθερος μετά την αποχώρησή του στο ξεκίνημα της σεζόν από τον ΟΦΗ. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Αστέρα τον οποίο ανέλαβε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019.
Αύριο (14/1) μάλιστα ο Ράσταβατς αναμένεται να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Θυμίζουμε πως το ματς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό αναβλήθηκε κι έτσι το επόμενο επίσημο παιχνίδι είναι με την ΑΕΚ στις 24 του μηνός. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στη διοίκηση να προχωρήσει στην αλλαγή, μιας και θα υπάρχει χρόνος για δουλειά με τον Ράσταβατς.
O Κρις Κόουλμαν παρέμεινε στον πάγκο της αρκαδικής ομάδας σε 13 παιχνίδια, έχοντας 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Νίκησε ΟΦΗ, Ατρόμητο και Ηλιούπολη (Κύπελλο) και ηττήθηκε από Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Άρη, και ΟΦΗ δύο φορές (Κύπελλα και Πρωτάθλημα).
Η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έφερε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κρις Κόουλμαν.
- Νεκρός από χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ
- Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό του League Cup
- Τρέντο – Πανιώνιος 88-87: «Θρίλερ» και ήττα με buzzer beater για τους Κυανέρυθρους
- Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
- Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Βαριά ήττα στην Ισπανία για τους Θεσσαλονικείς
- Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
- Επίσημο: Νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ (pics)
- Αστέρας Τρίπολης: Τέλος ο Κόουλμαν, αναλαμβάνει ο Ράσταβατς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις