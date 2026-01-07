ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης (vid)

Θέση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος έκλεισε ο ΟΦΗ! Ο περσινός φιναλίστ της διοργάνωσης επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση όπου τον περιμένει η ΑΕΚ σε νοκ-άουτ παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια (14/1, 17:00). Ανώτεροι οι Κρητικοί, με τον Γιαμπλόνσκι να κάνει πιο εύκολο το έργο τους στο 40′ αφήνοντας τους Αρκάδες με παίκτη λιγότερο.

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά στο 5′ ο Χριστογεώργος νίκησε σε τετ α τετ τον Εμμανουηλίδη ενώ στο 9′ ο Γιαμπλόνσκι αστόχησε από κοντά. Σταδιακά ο ΟΦΗ ισορρόπησε και στην πρώτη φορά που απείλησε πραγματικά, άνοιξε το σκορ. Ο Μπόρχα Γκονζάλες εκτέλεσε εκπληκτικά ένα φάουλ από πλάγια θέση και έκανε το 1-0.

Στο 40′ ο Γιαμπλόνσκι έσπρωξε τον Νους ενώ είχε ήδη κάρτα, πήρε δεύτερη και αποβλήθηκε κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο της ομάδας του. Λίγο πριν την ανάπαυλα ο ΟΦΗ έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Σενγκέλια αστόχησε σε κεφαλιά από κοντά. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 47′ ο Ισέκα είχε νέα ευκαιρία για τους Κρητικούς που στο 57′ κέρδισαν πέναλτι.

Ο Ισέκα εκτέλεσε εύστοχα, έκανε το 2-0 στο 58′ και ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση. Τα επόμενα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με τον Αστέρα να τελειώνει μάλιστα με εννιά παίκτες το παιχνίδι. Αυτό γιατί ενώ είχαν κλείσει οι αλλαγές, ο Αγγελίδης τραυματίστηκε και μέχρι το φινάλε μπήκε κάτω από τα δοκάρια ο Αλάγκμπε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ (62’Μαρινάκης), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74 Καινουργιάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (62’Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος, Σενγκέλια, Νους, Ισέκα (62’Σαλσίδο).

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Μούμο (71’Τσίκο), Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης (46’Κετού), Καλτσάς (62’Χαραλαμπόγλου), Τζοακίνι (43’Αλάγκμπε), Μακέντα (62’Όκο).