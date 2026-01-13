Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.
Σταθερά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας παραμένει η Ντόρτμουντ, η οποία επιβλήθηκε της Βέρντερ Βρέμης με 3-0 στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», για τη 17η αγωνιστική της Bundesliga.
Οι Βεστφαλοί ξεκίνησαν πολύ δυναμικά σκοράροντας μόλις στο 11ο λεπτό της συνάντησης με τον Νίκο Σλότερμπεκ να κάνει το 1-0. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς διπλασίασε τα τέρματά της με τον Μαρσέλ Ζάμπιτσερ στο 75′, ενώ ο Σερχού Γκιρασί διαμόρφωσε στο 83′ το τελικό 3-0.
Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Μάιντς πήρε πολύτιμη νίκη επί της άμεσης αντιπάλου της Χάιντενχαϊμ με 2-1 και κατάφερε να ξεφύγει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, με τις τρεις τελευταίες ομάδες (Μάιντς, Ζανκτ Πάουλι, Χάιντενχαϊμ) να έχουν από 12 πόντους.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Σιλβάν Βίντμερ στο 30′, ενώ στο 48′ ο Ναντίμ Αμίρι έκανε το 2-0, βάζοντας για τα καλά μπροστά την ομάδα του. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Στέφαν Σίμερ στο 80′.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:
Στουτγκάρδη – Άιντραχτ 3-2
Αμβούργο – Λεβερκούζεν (αναβλήθηκε)
Ντόρτμουντ – Βέρντερ 3-0
Μάιντς – Χάιντενχαϊμ 2-1
14/1 19:30 Βόλφσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι
14/1 21:30 Λειψία – Φράιμπουργκ
14/1 21:30 Κολωνία – Μπάγερν
14/1 21:30 Χόφενχαϊμ – Γκλάντμπαχ
15/1 21:30 Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν
Η βαθμολογία της Bundesliga:
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
16/01 21:30 Βέρντερ – Άιντραχτ
17/01 16:30 Κολωνία – Μάιντς
17/01 16:30 Ντόρτμουντ – Σαν Πάουλι
17/01 16:30 Αμβούργο – Γκλάντμπαχ
17/01 16:30 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν
17/01 16:30 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ
17/01 19:30 Λειψία – Μπάγερν
18/01 16:30 Στουτγάρδη – Ουνιόν Βερολίνου
18/01 18:30 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ
