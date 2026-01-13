sports betsson
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Βαριά ήττα στην Ισπανία για τους Θεσσαλονικείς
Μπάσκετ 13 Ιανουαρίου 2026

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Βαριά ήττα στην Ισπανία για τους Θεσσαλονικείς

Την πρώτη του ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup υπέστη ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο να επικρατεί 95-73.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο και υπέστη την πρώτη του ήττα (95-73) στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Έτσι οι Θεσσαλονικείς έπεσαν στο 2-1, ενώ οι Βάσκοι ανέβηκαν στο 3-0.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ξεκίνησα καλά το παιχνίδι, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου. Από εκείνο το σημείο όμως η Μπιλμπάο πέρασε μπροστά, πάτησε… γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της φτάνοντας σε μια εύκολη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλέις Φοντ με 24 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τζάστιν Γιαρόφσκι με 14 και Λουκ Πέτρασεκ με 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για τους Θεσσαλονικείς, ο Τόμας Ντίμσα είχε 15 πόντους, Τίμι Άλεν 12 πόντους και ο Κλίβελαντ Μέλβιν 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Πονσαράου): Νορμάντας 6 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Φρέι 7 (1), Γιαβόρσκι 14 (2/6 τρίποντα), Κράμπελι 5 (4 ριμπάουντ), Χίλιαρντ 10 (1/6 τρίποντα), Ντε Κάστρο, Μπαγκαγιόκο 4 (4 ριμπάουντ), Πέτρασεκ 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάντζαρ 6 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ), Φοντ 24 (6/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χλίνασον 6 (6 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 12 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντμ 2 λάθη), Μέλβιν 11 (3/5 τρίποντα), Ταϊρί 9 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 6 (5 ριμπάουντ), Τζόουνς 6, Περσίδης 7 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Μπέβερλι 3 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 15 (3/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη).

Ζντοβτς: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν μας…»

«Συγχαρητήρια στη Μπιλμπάο. Δε μου έκανε έκπληξη το πως έπαιξε, είναι σε πολύ καλό μομέντουμ. Είναι πολύ μακριά από εμάς. Το ξέραμε αλλά περίμενα καλύτερη απόδοση, καλύτερη αντίδραση. Είμαστε μια νέα ομάδα, με 4 νέους παίκτες που έπαιξαν πρώτη φορά μαζί απόψε. Δεν είχαμε εικόνα ομάδας σήμερα. Δεν έχω να πω πολλά, είμαι πολύ απογοητευμένος. Η άμυνα μας είναι πολύ κακή, δεν ήμασταν στο παιχνίδι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο μέλλον» είπε αρχικά, ενώ σε ερώτηση για τα πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, απάντησε..

«Άλλαξαν την άμυνα τους. Είχαμε πει για την άμυνα στο πικ εν ρολ, αλλά για να μιλήσουμε πρέπει να δούμε το βίντεο. Υποτιμήσαμε κάποιους παίκτες του, π.χ. ο Φοντ. Άλλαξε το παιχνίδι με τα τρίποντα του σε εκείνο το σημείο. Ξεκινήσαμε χωρίς ένταση, χωρίς Να κάνουμε φάουλ, ήμασταν τυχεροί που έχασαν κάποια σουτ, αλλά τα έβαλαν μετά. Ήμασταν εδώ τρεις μέρες, δεν είχαμε αγώνα στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν μας».

Όσο για την εικόνα των νέων παικτών και αν υπάρχει κάποιος που του φέρνει μεγαλύτερη ανησυχία, με την απόδοσή του, είπε.. «Όλοι οι νέοι, ψάχνουν το χώρο τους στην ομάδα. Προσπαθούν να αποδείξουν πράγματα μ το λάθος τρόπο. Έχουμε κάποιους παίκτες από πριν, που είχαν το δικό τους στάτους. Δε θα πω ότι είναι μία χαοτική κατάσταση, αλλά το νιώθω. Πρέπει να προσέξουμε, είναι καλά παιδιά, έξυπνοι παίκτες και πρέπει να βελτιωθούμε μέρα με τη μέρα.

Δεν είναι τόσο απλό όταν φέρνεις νέους παίκτες. Έχουμε κανόνες σε άμυνα και επίθεση και όλοι πρέπει να προσαρμοστούν. Φέρνουν τις συνήθειες από πριν, έχω δει κάποια βελτίωση στην προπόνηση, αλλά δεν την έβγαλαν στο παιχνίδι. Προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό μόνο από την επίθεση. Η Μπιλμπάο μας τιμώρησε με την άμυνα της», ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά την ήττα του Δικεφάλου.

World
Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

AGRO
Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 13.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης για τη 17η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Ελλάδα 14.01.26

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αποδίδουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Σύνταξη
Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Deutsche Welle 14.01.26

Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο

Δύο ανεξήγητα περιστατικά στην Κύπρο, σχεδόν ταυτόχρονα: Ρώσος επιχειρηματίας εξαφανίζεται στη Λεμεσό, υψηλόβαθμος διπλωμάτης χάνει τη ζωή του μέσα στην πρεσβεία

Σύνταξη
Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ
Κόσμος 14.01.26

Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ

Την εποχή της λεηλασίας, δορυφορικές φωτογραφίες έδειχναν φορτηγά γεμάτα με τους θησαυρούς αυτούς να κατευθύνονται στο Νταρφούρ, μια επαρχία του δυτικού Σουδάν που ελέγχεται από τις ΔΤΥ.

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 
Live in Style 13.01.26

Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 

Η Φιλίπα Φίνο, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Άννας Γουίντουρ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο το Best Dressed, ένα βιβλίο που υπόσχεται να κάνει το Ο Διάβολος Φοράει Prada να μοιάζει με παιδικό παραμύθι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Säpo 13.01.26

Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»

Η επικεφαλής της Säpo επισήμανε την ανάγκη ψυχραιμίας και προσοχής πριν αποδοθούν ευθύνες, σημειώνοντας ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία για κάθε περιστατικό.

Σύνταξη
Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς
Χωρίς τις ΗΠΑ; 13.01.26

Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου - Καυχιόταν ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
