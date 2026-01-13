Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Βαριά ήττα στην Ισπανία για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο και υπέστη την πρώτη του ήττα (95-73) στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Έτσι οι Θεσσαλονικείς έπεσαν στο 2-1, ενώ οι Βάσκοι ανέβηκαν στο 3-0.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ξεκίνησα καλά το παιχνίδι, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου. Από εκείνο το σημείο όμως η Μπιλμπάο πέρασε μπροστά, πάτησε… γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της φτάνοντας σε μια εύκολη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλέις Φοντ με 24 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τζάστιν Γιαρόφσκι με 14 και Λουκ Πέτρασεκ με 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για τους Θεσσαλονικείς, ο Τόμας Ντίμσα είχε 15 πόντους, Τίμι Άλεν 12 πόντους και ο Κλίβελαντ Μέλβιν 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Πονσαράου): Νορμάντας 6 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Φρέι 7 (1), Γιαβόρσκι 14 (2/6 τρίποντα), Κράμπελι 5 (4 ριμπάουντ), Χίλιαρντ 10 (1/6 τρίποντα), Ντε Κάστρο, Μπαγκαγιόκο 4 (4 ριμπάουντ), Πέτρασεκ 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάντζαρ 6 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ), Φοντ 24 (6/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χλίνασον 6 (6 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 12 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντμ 2 λάθη), Μέλβιν 11 (3/5 τρίποντα), Ταϊρί 9 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 6 (5 ριμπάουντ), Τζόουνς 6, Περσίδης 7 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Μπέβερλι 3 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 15 (3/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη).

Ζντοβτς: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν μας…»

«Συγχαρητήρια στη Μπιλμπάο. Δε μου έκανε έκπληξη το πως έπαιξε, είναι σε πολύ καλό μομέντουμ. Είναι πολύ μακριά από εμάς. Το ξέραμε αλλά περίμενα καλύτερη απόδοση, καλύτερη αντίδραση. Είμαστε μια νέα ομάδα, με 4 νέους παίκτες που έπαιξαν πρώτη φορά μαζί απόψε. Δεν είχαμε εικόνα ομάδας σήμερα. Δεν έχω να πω πολλά, είμαι πολύ απογοητευμένος. Η άμυνα μας είναι πολύ κακή, δεν ήμασταν στο παιχνίδι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο μέλλον» είπε αρχικά, ενώ σε ερώτηση για τα πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, απάντησε..

«Άλλαξαν την άμυνα τους. Είχαμε πει για την άμυνα στο πικ εν ρολ, αλλά για να μιλήσουμε πρέπει να δούμε το βίντεο. Υποτιμήσαμε κάποιους παίκτες του, π.χ. ο Φοντ. Άλλαξε το παιχνίδι με τα τρίποντα του σε εκείνο το σημείο. Ξεκινήσαμε χωρίς ένταση, χωρίς Να κάνουμε φάουλ, ήμασταν τυχεροί που έχασαν κάποια σουτ, αλλά τα έβαλαν μετά. Ήμασταν εδώ τρεις μέρες, δεν είχαμε αγώνα στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν μας».

Όσο για την εικόνα των νέων παικτών και αν υπάρχει κάποιος που του φέρνει μεγαλύτερη ανησυχία, με την απόδοσή του, είπε.. «Όλοι οι νέοι, ψάχνουν το χώρο τους στην ομάδα. Προσπαθούν να αποδείξουν πράγματα μ το λάθος τρόπο. Έχουμε κάποιους παίκτες από πριν, που είχαν το δικό τους στάτους. Δε θα πω ότι είναι μία χαοτική κατάσταση, αλλά το νιώθω. Πρέπει να προσέξουμε, είναι καλά παιδιά, έξυπνοι παίκτες και πρέπει να βελτιωθούμε μέρα με τη μέρα.

Δεν είναι τόσο απλό όταν φέρνεις νέους παίκτες. Έχουμε κανόνες σε άμυνα και επίθεση και όλοι πρέπει να προσαρμοστούν. Φέρνουν τις συνήθειες από πριν, έχω δει κάποια βελτίωση στην προπόνηση, αλλά δεν την έβγαλαν στο παιχνίδι. Προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό μόνο από την επίθεση. Η Μπιλμπάο μας τιμώρησε με την άμυνα της», ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά την ήττα του Δικεφάλου.