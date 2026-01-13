Τον τρόμο έζησε ένας 60χρονος στο Βόλο, όταν την περασμένη Τετάρτη αποφάσισε να πάει για τρέξιμο στη Γορίτσα και να ακολουθήσει τη διαδρομή προς Κατηχώρι.

«Κλώτσησα το ένα σκυλί που με δάγκωσε, και προσπάθησα να ξεφύγω, να μην με ακολουθήσουν»

Στο κατέβασμα, ενώ βρισκόταν στο βουνό και περνούσε έξω από στάνη, τον περικύκλωσαν αδέσποτα σκυλιά και το ένα του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο αριστερό πόδι.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 το μεσημέρι. Στο σημείο που βρισκόταν ήταν πολύ μακριά από την πόλη. Δεν υπήρχε κίνηση πεζών ή διερχόμενων οχημάτων. Ο άντρας ήταν μόνος στο βουνό και δεν υπήρχε κανένας να τον βοηθήσει.

«Φώναζα βοήθεια. Κανένας δεν απαντούσε»

Πέντε μεγαλόσωμα τσομπανόσκυλα τον είχαν περιτριγυρίσει αγριεμένα. Το ένα του έσκισε την μπλούζα. Τρία ακόμη ήταν μπροστά του και ένα πίσω του.

«Φώναζα βοήθεια. Κανένας δεν απαντούσε. Ο κτηνοτρόφος που είχε αφήσει ανοιχτή την περίφραξη από τη στάνη, δεν ήταν εκεί», λέει.

«Κλώτσησα το ένα σκυλί που με δάγκωσε, και προσπάθησα να ξεφύγω στον όχθο, να μην με ακολουθήσουν. Στην αρχή προχωρούσα σιγά σιγά, στη συνέχεια όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τελικά, η Παναγία με βοήθησε και έφυγα», προσθέτει.

Ο 60χρονος μετά την επιστροφή στον Βόλο πήγε στο Αχιλλοπούλειο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα του και του χορήγησαν αντιβίωση και ένα συγκεκριμένο προβιοτικό.

Μιλώντας στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ λέει ότι «είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο κτηνοτρόφος, να αφήνει έτσι ανοιχτή την πόρτα της περίφραξης. Τα τσομπανόσκυλα βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τα ζωντανά του. Είναι λογικό να επιτίθενται στους περιστατικούς έξω από τον χώρο. Εκείνος όμως θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει να έχει κλειστή την πόρτα».

«Από το σημείο περνούν πάρα πολλοί πολίτες που θέλουν να περπατήσουν στον βουνό ή να τρέξουν. Στη Γορίτσα υπάρχει ειδική σήμανση για διαδρομές προς Άλλη Μεριά και Αγριά», καταλήγει.