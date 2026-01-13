Στην Ελλάδα το HBO Max: Τα 2 πακέτα – Ποιες ταινίες και σειρές έχει

Ως αυτόνομη υπηρεσία streaming είναι διαθέσιμο από σήμερα (13/1) το HBO Max στην Ελλάδα.

Η γνωστή πλατφόρμα επρόκειτο να έρθει στη χώρα μας το 2022, όμως τελικά αυτό αναβλήθηκε και από πέρσι ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της Vodafone TV.

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 αγορές διεθνώς και συγκεντρώνει περιεχόμενο από HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC, Max Originals και άλλες προτάσεις.

Η Warner Bros. Discovery έχει δηλώσει ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2025 διέθετε 128 εκατομμύρια συνδρομητές streaming παγκοσμίως.

Οι τιμές για τη συνδρομή στο HBO Max

Τα διαθέσιμα πλάνα είναι τα εξής:

Standard πακέτο: Κοστίζει 10,99 ευρώ και προσφέρει streaming σε δύο συσκευές με ανάλυση Full HD, καθώς και έως 30 downloads.

Premium πακέτο: Στα 15,99 ευρώ, με δυνατότητα streaming σε τέσσερις συσκευές σε 4K Ultra HD, υποστήριξη Dolby Atmos (όπου διατίθεται) και έως 100 downloads.

Αθλητικό περιεχόμενο

Για όσους θέλουν αθλητικό περιεχόμενο, υπάρχει και το πρόγραμμα Sports που κοστίζει 3 ευρώ, περιέχει διαφημίσεις και περιορίζεται σε δύο από τα διαθέσιμα stream. Με αυτό θα έχετε πρόσβαση στο κανάλι Eurosport όλο τον χρόνο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ζωντανή κάλυψη και σχολιασμό από κάθε αγώνα τένις στο Australian Open και το Roland-Garros, καθώς και από διαδρομές των Tour de France, Giro d’Italia και La Vuelta.

Επιπλέον, μέσω αυτού, θα μπορέσετε να απολαύσετε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου, με ζωντανές μεταδόσεις από τις κορυφές των Δολομιτών και τους χώρους στο Μιλάνο.

Τον Φεβρουάριο, το HBO Max θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (6–22 Φεβρουαρίου), διαθέσιμους στους απευθείας συνδρομητές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου λειτουργεί η υπηρεσία, με ζωντανές μεταδόσεις από τις κορυφές των Δολομιτών και τους χώρους στο Μιλάνο.

Οι σειρές που μπορείτε να απολαύσετε στο HBO Max

Μεταξύ των τίτλων που προβάλλονται για το κοινό στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται original HBO και Max σειρές όπως:

House of the Dragon, το spin-off του Game of Thrones, του οποίου η 3η σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.

The Last of Us, η σειρά-φαινόμενο που βασίζεται στο ομώνυμο video game.

The White Lotus, που αναμένεται να επιστρέψει φέτος με 4η σεζόν.

Euphoria, η εφηβική-νεανική σειρά που επίσης θα επιστρέψει φέτος μετά από χρόνια με τον τρίτο και τελευταίο κύκλο.

Τhe Pitt, η άκρως ρεαλιστική ιατρική σειρά που διαδραματίζεται μέσα σε μία μέρα, σάρωσε στα Emmy και θα επιστρέψει φέτος με 2ο κύκλο.

Industry (HBO Original).

Παράλληλα, μπορείτε να απολαύσετε all-time classics όπως Tα Φιλαράκια (το «μήλο της έριδος» μεταξύ HBO και Netflix), The Big Bang Theory και Rick and Morty, όπως επίσης διάφορες νέες ευρωπαϊκές παραγωγές, ντοκιμαντέρ και άλλο περιεχόμενο.

Από νέες σειρές, το HBO Max έχει ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε άλλο ένα spin-off του Game of Thrones, που κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου και ονομάζεται A Knight of the Seven Kingdoms.

Η σειρά βασίζεται στις νοβέλες «Τales of Dunk and Egg» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο της τηλεοπτικής μεταφοράς της, και ακολουθεί την ιστορία του ιππότη Ser Duncan the Tall και του ιπποκόμου και βοηθού του, του νεαρού Egg με το ξυρισμένο κεφάλι που κρύβει ένα μεγάλο μυστικό.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται o Ιρλανδός ηθοποιός Πίτερ Κλάφεϊ (Peter Claffey) και στο πλευρό του είναι ο μικρός Ντέξτερ Σολ Άνσελ (Dexter Sol Ansell)

Χρονικά, η ιστορία τοποθετείται μετά από το House of the Dragon και πριν από το Game of Thrones και βασίζεται σην πρώτη από τις τρεις νοβέλες του Μάρτιν.

Οι ταινίες που μπορείτε να δείτε στο HBO Max

Tο HBO Max μπαίνει δυναμικά στο 2026 με τo «One Battle After Another», την ταινία με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ντι Κάπριο που αναμένεται να μας απασχολήσει στα φετινά Όσκαρ. Ήδη, αναδείχθηκε καλύτερη κωμική ταινία στις Χρυσές Σφαίρες.

Από κλασικά blockbuster, διαθέσιμες στην πλατφόρμα θα είναι παραγωγές όπως Superman (2025), The Batman, Dune και όλες οι ταινίες του Χάρι Πότερ.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Οι συνδρομητές μπορούν να δημιουργήσουν έως και πέντε προσωπικά προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να απολαμβάνουν λειτουργίες όπως «Συνεχίστε να παρακολουθείτε» και, ανάλογα με το επίπεδο της συνδρομής σας, λήψεις εκτός σύνδεσης.

Οι οικογένειες μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ για παιδιά με περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους και στοιχεία γονικού ελέγχου.

Το HBO Max είναι διαθέσιμο στις κύριότερες συσκευές προβολής, όπως επιλεγμένες smart τηλεοράσεις, set-top boxes, συσκευές streaming, κινητά τηλέφωνα, tablet, gaming κονσόλες, καθώς και online στη διεύθυνση www.hbomax.com.

Οι συνδρομητές μπορούν να πληρώνουν μέσω των κύριων παρόχων, όπως Visa, Mastercard, Amex και PayPal.