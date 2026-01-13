Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Τρίτης (13/01) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.
Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό, καθώς σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση σημειώνεται, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Λ. Συγγρού. Παρόμοια η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/mkQq5se5yq
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 13, 2026
- Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι 8 χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Τρίτης – Αλλάζει το σκηνικό από την Τετάρτη
- ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
- Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
- Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
- Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
- Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
- Έργο προς δημοπράτηση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Αυλιδείας Αρτέμιδος
- Στην Κρήτη την Τετάρτη εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις