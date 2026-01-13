Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Τρίτης (13/01) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό, καθώς σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Λ. Συγγρού. Παρόμοια η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.