Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου

Ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Μαξίμ Πρεβό κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στις Βρυξέλλες προκειμένου να του εκφράσει την «ανησυχία» του», ενώ προέτρεψε τις ιρανικές αρχές «να ακούσουν τα ειρηνικά αιτήματα» των διαδηλωτών.

«Η παρούσα κατάσταση στο Ιράν είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική», υπογραμμίζει σε δελτίο Τύπου ο Πρεβό, ο οποίος γνωστοποίησε πως κάλεσε νωρίτερα τον ιρανό πρεσβευτή για αυτό το θέμα. Στόχος ήταν «να εκφράσουμε την ανησυχία μας, να ζητήσουμε από τις ιρανικές αρχές να απόσχουν από δυσανάλογη χρήση βίας και να ακούσουν τα ειρηνικά αιτήματα των Ιρανών», δήλωσε ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών.

Foreign minister Maxime Prévot has on Monday summoned the Iranian ambassador to inform him of Belgium’s concerns about the situation in his country. According to the minister, Belgium is also open to new European sanctions https://t.co/DxbpgU8GsR#Belga #Iran pic.twitter.com/1o10fxgjEZ — Belga News Agency_English (@Belga_English) January 12, 2026

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα από τα σφοδρότερα κύματα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν σημειωθεί στη χώρα μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Βέλγιο προέτρεψε τους πολίτες του να εγκαταλείψουν το Ιράν, το συντομότερο δυνατό, επικαλούμενο ζητήματα ασφαλείας και επισημαίνοντας τον κίνδυνο αυθαίρετων συλλήψεων.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη από καταστηματάρχες που διαμαρτύρονταν για το υψηλό κόστος διαβίωσης και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, αλλά διογκώθηκαν και εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Παράλληλα, όμως, έχει ενταθεί η καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, υπογραμμίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διακρίνονται δεκάδες σοροί σε μαύρους σάκους έξω από νεκροτομείο της Τεχεράνης, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς αγνοουμένων.