Φρανκφούρτη: Ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο λόγω χιονιού και πάγου
Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους στη Φρανκφούρτη, πόσες έχουν ακυρωθεί
- Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τους ισχυρούς ανέμους
- Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
- Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
- Δολοφονία 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη - Στο εδώλιο ο σύντροφός της και ένας φίλος του
Το αεροδρόμιο στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας ακύρωσε σήμερα το πρωί δεκάδες πτήσεις εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, ανακοίνωσε η εταιρεία Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.
Πληρώματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών έχουν αναπτυχθεί σε όλο το αεροδρόμιο στη Φρανκφούρτη
Από τις 1.052 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, 98 είχαν ακυρωθεί νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Fraport, προσθέτοντας ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αναλόγως των μετεωρολογικών συνθηκών.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Over 100 flights cancelled at Germany’s Frankfurt airport due to bad weatherhttps://t.co/zFhdv9TF56
— Economic Times (@EconomicTimes) January 12, 2026
Πληρώματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών έχουν αναπτυχθεί σε όλο το αεροδρόμιο, ενώ 34 οχήματα για την απομάκρυνση του πάγου επιχειρούν στις θέσεις στάθμευσης των αεροσκαφών.
Δείτε βίντεο από τη Φρανκφούρτη:
Snow and ice at Frankfurt Airport. Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/8aZeacDzww
— Anita Caraveo (@CaraveoAnita) January 12, 2026
Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για το ταξίδι τους, δεδομένων των μετεωρολογικών συνθηκών.
Οι ταξιδιώτες καλούνται επίσης να προσέρχονται στο τέρμιναλ τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση.
Η γερμανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η DWD, εξέδωσε προειδοποιήσεις για συνθήκες παγετού σε τμήματα του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.
- Φρανκφούρτη: Ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο λόγω χιονιού και πάγου
- Χρυσές Σφαίρες 2026 – Τα καλύτερα και τα χειρότερα outfit στο κόκκινο χαλί
- Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Έκπτωση σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια
- O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
- Ο Γιαμάλ έκανε live μετάδοση και «έπιασε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια (vid)
- Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τους ισχυρούς ανέμους
- Θεσσαλονίκη: Δολοφονία 41χρονης εγκύου – Στο εδώλιο ο σύντροφός της και ένας φίλος του
- Ο Λανουά όρισε Έλληνα διαιτητή στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ξένος ο VAR!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις