Το αεροδρόμιο στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας ακύρωσε σήμερα το πρωί δεκάδες πτήσεις εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, ανακοίνωσε η εταιρεία Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

Πληρώματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών έχουν αναπτυχθεί σε όλο το αεροδρόμιο στη Φρανκφούρτη

Από τις 1.052 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, 98 είχαν ακυρωθεί νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Fraport, προσθέτοντας ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αναλόγως των μετεωρολογικών συνθηκών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Over 100 flights cancelled at Germany’s Frankfurt airport due to bad weatherhttps://t.co/zFhdv9TF56 — Economic Times (@EconomicTimes) January 12, 2026

Πληρώματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών έχουν αναπτυχθεί σε όλο το αεροδρόμιο, ενώ 34 οχήματα για την απομάκρυνση του πάγου επιχειρούν στις θέσεις στάθμευσης των αεροσκαφών.

Δείτε βίντεο από τη Φρανκφούρτη:

Snow and ice at Frankfurt Airport. Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/8aZeacDzww — Anita Caraveo (@CaraveoAnita) January 12, 2026

Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για το ταξίδι τους, δεδομένων των μετεωρολογικών συνθηκών.

Οι ταξιδιώτες καλούνται επίσης να προσέρχονται στο τέρμιναλ τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση.

Η γερμανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η DWD, εξέδωσε προειδοποιήσεις για συνθήκες παγετού σε τμήματα του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.