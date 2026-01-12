Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Επιστροφή στην Πολωνία για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι που μετά από μία διετία στον Παναθηναϊκό συνεχίζει στη Βίτζεβ Λοτζ. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας (12/1) την αποχώρηση του 28χρονου τερματοφύλακα από το τριφύλλι και λίγο αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση των Πόλωνών για την απόκτησή του.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας αποχωρεί μετά από 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τα πράσινα κι ενώ το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Βίτζεβ Λοτς τόνισε ότι του αρέσουν οι μεγάλες φιλοδοξίες του συλλόγου, ενώ έθεσε ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Βίτζεβ Λοτζ:

«Ο διεθνής Πολωνός έγινε ο νέος τερματοφύλακας της Βίτζεβ Λοτζ!

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι γεννήθηκε το 1997 στο Μπιάλιστοκ και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Γιαγκελόνια. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τη σεζόν 2013/14 και τα επόμενα δύο χρόνια εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος του πρωταθλήματος. Με την ομάδα της Ποντλάσιας αγωνίστηκε επίσης και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2016 ο τερματοφύλακας μετακόμισε στην ιταλική Φιορεντίνα, όπου αρχικά απέκτησε εμπειρίες και είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Η κατάσταση άλλαξε κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στην Έμπολι, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις — ανάμεσά τους και το ματς απέναντι στην Αταλάντα, στο οποίο κράτησε ανέπαφη την εστία του και πραγματοποίησε 17 αποκρούσεις, καταρρίπτοντας ρεκόρ επεμβάσεων στη Serie A.

Μετά την επιστροφή του στη Φιορεντίνα, καθιερώθηκε ως βασικός και για τις επόμενες δύο σεζόν υπερασπίστηκε σταθερά την εστία της, καταγράφοντας συνολικά 86 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το 2022 μετακινήθηκε σε ακόμη έναν ιταλικό σύλλογο, τη Σπέτσια. Τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε 34 φορές στη Serie A, ωστόσο η ομάδα του υποβιβάστηκε. Μετά από έναν χρόνο στη δεύτερη κατηγορία, αποφάσισε να αλλάξει περιβάλλον και εντάχθηκε στον ελληνικό Παναθηναϊκό.

Συνολικά, ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μετρά 240 εμφανίσεις στο υψηλότερο επίπεδο: 129 στη Serie A, 64 στην πολωνική Ekstraklasa και 47 στη Super League Ελλάδας. Είναι τακτικά μέλος της Εθνικής Πολωνίας, με την οποία έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές, μεταξύ αυτών και στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μάλτα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Βρισκόταν επίσης στην αποστολή για το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.

Ντραγκόφσκι: «Θα κάνω τα πάντα για να σηκώσω το τρόπαιο με τη Βίτζεβ»

«Έρχομαι στη Βίτζεβ γιατί βλέπω ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και το γήπεδο είναι γεμάτο σε κάθε αγώνα — είναι πραγματική απόλαυση να παίζεις εδώ. Δεν κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα Πολωνίας με τη Γιαγκελόνια και θα ήθελα πολύ να έχω έναν τέτοιο τίτλο στο παλμαρέ μου. Θα κάνω τα πάντα για να σηκώσω το τρόπαιο με τη Βίτζεβ το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ντραγκόφσκι αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024».