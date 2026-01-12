Πλήγμα στην Παρτίζαν πριν τον Ολυμπιακό: Έσπασε το χέρι του ο Μίλτον
Άσχημα είναι τα νέα για την Παρτίζαν και τον Σέικ Μίλτον, αφού ο Αμερικανός έσπασε το χέρι του στον αγώνα με την Ντέρμπι.
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Παρτίζαν με 78-66 απέναντι στην Ντέρμπι για τη 14η αγωνιστική της ABA Liga, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, αφού ο Σέικ Μίλτον αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.
Το πρόβλημα του Αμερικανού αποδείχθηκε πολύ σοβαρό, αφού όπως επιβεβαίωσε ο Ζοάν Πενιαρόγια στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο παίκτης έσπασε το χέρι του και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετό διάστημα, χάνοντας φυσικά τον αγώνα με τους Ερυθρόλευκους, ενώ δεν παρέλειψε και το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης.
Τι είπε ο Πεναρόγια για τον τραυματισμό του Μίλτον
«Αυτή είναι μια καλή νίκη για εμάς μετά από μια δύσκολη εβδομάδα με δύο δύσκολα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Μια εβδομάδα εκτός έδρας, πολλά ταξίδια, δεν παίξαμε καλά – κάποια λεπτά ήταν καλά, κάποια κακά – αλλά στο τέλος, το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Έχουμε και άσχημα νέα: ο Σέικ Μίλτον έσπασε το αριστερό του χέρι και είναι ένας σημαντικός τραυματισμός για τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες», τόνισε στις δηλώσεις του ο Ισπανός τεχνικός.
- Πάνε για το «μπαμ» με Γουίλιαμσον οι Μπουλς (pics, vids)
- «Τρομάζει» ο Χάνσι Φλικ σε τελικούς – Το απίθανο 8/8 του Γερμανού προπονητή της Μπαρτσελόνα
- «Ο Ντραγκόφσκι πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη Βίντζεβ Λοντζ» (pic)
- Ο Γιαμάλ έκανε live μετάδοση και «έπιασε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια (vid)
- Ο Λανουά όρισε Έλληνα διαιτητή στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ξένος ο VAR!
- Πλήγμα στην Παρτίζαν πριν τον Ολυμπιακό: Έσπασε το χέρι του ο Μίλτον
- Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Νάγκετς: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα»
- Φοβερός Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή και αποθεώθηκε (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις