Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.
Στον απόηχο της συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις κεντρικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο «για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας στο πεδίο της οικονομίας». Και να θέσει το πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας.
«Σε κάθε σπίτι»
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για το 2026, στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι «η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι», αποτυπώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει τις μακροοικονομικές επιδόσεις με την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαριθμεί επίσης τους βασικούς άξονες για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι: «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».
