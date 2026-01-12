magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
Planet Travel 12 Ιανουαρίου 2026 | 17:20

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επιμέλεια
A
A
Vita.gr
Το εμπορικό κέντρο ReTuna Återbruksgalleria στην σουηδική πόλη Eskilstuna φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα ψώνια μας, με τρόπο φιλικό προς το κλίμα, καθώς τα παλιά αντικείμενα αποκτούν εκ νέου ζωή μέσω της επισκευής και της ανακύκλωσης.

Πρόκειται ουσιαστικά, για ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Η προσέγγιση του δε, επηρεάζει και την ίδια την ονομασία του: «Tuna» επειδή αυτό είναι το παρατσούκλι της πόλης όπου βρίσκεται – Eskilstuna, μια ώρα με το τρένο δυτικά της Στοκχόλμης – και «Re» επειδή τα προϊόντα που πωλούνται έχουν ανακυκλωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί.

View this post on Instagram

A post shared by ReTuna Återbruksgalleria (@retuna_aterbruksgalleria)

Αλλά ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο περιλαμβάνει 14 καταστήματα, έναν εκθεσιακό χώρο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση και ένα εστιατόριο.

Ένα ρηξικέλευθο μοντέλο

Το ReTuna διαφέρει σημαντικά απ’ότι συνηθίζουμε να συνδέουμε με το secondhand και το prelove: στους χώρους του δεν συναντά κανείς αποκλειστικά καταστήματα φιλανθρωπικών οργανώσεων ή vintage μπουτίκ.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς πώληση – μόδα, αθλητικός εξοπλισμός, είδη οικιακής χρήσης, παιδικά παιχνίδια, αντίκες – και ακόμη και ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών Ikea που πωλεί έπιπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί και επισκευαστεί.

Το ReTuna ιδρύθηκε το 2015 ως μέρος της στρατηγικής της Eskilstuna για το κλίμα και τη μείωση των αποβλήτων. Χτισμένο δίπλα στο κέντρο ανακύκλωσης της πόλης, περιλαμβάνει ένα ειδικό σημείο παράδοσης που ονομάζεται The Return, όπου οι κάτοικοι δωρίζουν αντικείμενα που δεν θέλουν πια. Αυτά τα αντικείμενα ταξινομούνται και διανέμονται στους λιανοπωλητές του εμπορικού κέντρου, δημιουργώντας ένα κυκλικό σύστημα χαμηλού κόστους.

Το μοντέλο αυτό είναι εφικτό μόνο χάρη στη δημόσια χρηματοδότηση και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως σημειώνει η Mary-Ann Ball σε άρθρο της στο περιοδικό The Conversation.

Αν και ο δήμος είναι  νόμιμος ιδιοκτήτης του εμπορικού κέντρου, οι διάφορες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε αυτό ανήκουν σε ιδιώτες, «πράγμα που σημαίνει περίπου 50 νέες θέσεις εργασίας (από το λιανικό εμπόριο έως τις επισκευές, τη διαχείριση και την εστίαση) και τόνωση της τοπικής οικονομίας», σύμφωνα με τον Jack Caulfield του Next Nature.

Μια νέα, συνεχώς εξελισσόμενη αγορά

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα «pre loved» είδη αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, με την αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων να αναπτύσσεται 2,7 φορές ταχύτερα από την ευρύτερη αγορά, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του κλάδου.

Μια άλλη έκθεση προβλέπει ότι η ευρύτερη αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων θα φτάσει τα 1,04 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2035, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 17,2%, όπως αναφέρει η Mary-Ann Ball.

Σε μια έρευνα του YouGov που καλύπτει 17 αγορές, το 43% των αγοραστών μεταχειρισμένων προϊόντων προτιμούσε τις αγορές σε καταστήματα, σε σύγκριση με το 39% που προτιμούσε τις online αγορές (το 19% ήταν αναποφάσιστο). Η ReTuna είναι μέρος αυτής της αλλαγής – όχι ως μια εξαίρεση, αλλά ως μια γεύση του τι θα μπορούσε να γίνει το mainstream λιανικό εμπόριο.

*Με πληροφορίες από: BBC | Conservation | Next Nature

Ομόλογα
Vita.gr
Wall Street
