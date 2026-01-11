newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11 Ιανουαρίου 2026 | 01:22

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

Η νέα δεξιά λαϊκιστική κυβέρνηση του Αντρέι Μπάμπις έχει ορκιστεί ήδη προεκλογικά να διασφαλίσει ότι η Τσεχία δεν θα υιοθετήσει ποτέ το ευρώ. Τώρα θα επιδιώξει να κατοχυρώσει την τσέχικη κορώνα ως νόμιμο χρήμα και να εγγυηθεί το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές.

«Δεσμευόμαστε ότι η κυβέρνησή μας δεν θα υιοθετήσει το ευρώ, ούτε θα λάβει κανένα μέτρο για την εισαγωγή του», αναφέρει το κυβερνητικό πρόγραμμα που ενέκρινε ο συνασπισμός του κόμματος ANO του Μπάμπις, των ευρωσκεπτικιστών «Αυτοκινητιστών για τον Εαυτό τους» και του ακροδεξιού SPD κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις αρχές της εβδομάδας.

«Θα προτείνουμε στο Κοινοβούλιο να εδραιωθεί η τσέχικη κορώνα ως εθνικό νόμισμα στο Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας – μαζί με το δικαίωμα κατοχής και χρήσης μετρητών ως νόμιμου χρήματος».

Μια βαριά υπόσχεση

Είναι μια μεγάλη υπόσχεση και – προς το παρόν – κενό γράμμα. Η κυβέρνηση Μπάμπις κατέχει 108 έδρες στην Κάτω Βουλή. Αλλά η αλλαγή του Συντάγματος απαιτεί πλειοψηφία τριών πέμπτων, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 120 από τους 200 βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ακόμα κι αν αυτό το εμπόδιο ξεπερνιόταν, υπάρχει η Γερουσία που πρέπει να συμφωνήσει, και εκεί ο πήχης είναι ακόμη πιο ψηλά: Μια πλειοψηφία τριών πέμπτων όλων των γερουσιαστών που είναι παρόντες στην Άνω Βουλή των 81 εδρών θα έπρεπε να υποστηρίξει τον νόμο. Αλλά προς το παρόν, μόνο 15 είναι σύμφωνοι με την κυβέρνηση. Ο Τσέχος πρόεδρος, Πετρ Πάβελ, δεν έχει δικαίωμα βέτο σε συνταγματικές πράξεις. Απλώς τις εκδίδει. Αλλά η κοινοβουλευτική αριθμητική φαίνεται να καθιστά αυτή την πολιτική δέσμευση ανίσχυρη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η φασαρία;

Η διασφάλιση της κορώνας υπάρχει στο πρόγραμμα της κυβέρνησης Μπάμπις

Μια πολιτική χειρονομία

«Είναι μια πολιτική χειρονομία», λέει ο Ρόμπερτ Μπρέσταν, αρχισυντάκτης του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού πρακτορείου Hlidaci Pes (Επιτηρητής). «Είναι μια άρρητη επίδειξη αντίστασης στο ευρώ, ή γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από μέρος του κυβερνώντος συνασπισμού, ιδίως από το SPD. Οι ψηφοφόροι τους ανταποκρίνονται σε αυτό», δήλωσε στην DW. «Η πιθανότητα να εισαχθεί μια παράγραφος για την τσέχικη κορώνα για πάντα στο τσεχικό σύνταγμα είναι — κατά την άποψή μου — ουσιαστικά μηδενική», δήλωσε ο Μπρέσταν. «Ο συνασπισμός δεν έχει τις ψήφους γι’ αυτόν, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτε στη Γερουσία».

Το δικαίωμα χρήσης μετρητών, εν τω μεταξύ, είναι ένα κοινό πρόβλημα για τα λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Έχει ελάχιστη σχέση με την ευκολία και αφορά περισσότερο τον συμβολισμό. Η αντιπολίτευση εκφράζει έτσι τη δυσπιστία προς το κράτος και τους θεσμούς του. Τα μετρητά παρουσιάζονται ως προστασία από την επιτήρηση, τον έλεγχο ή την αυθαίρετη εξουσία. Υπάρχει ένας ευρέως εκφρασμένος φόβος στους ακροδεξιούς κύκλους για μια «ψηφιοποίηση που επιβάλλεται από τα πάνω», ο οποίος συχνά συνδέεται με φόβους για συστήματα κοινωνικής πίστωσης ή «ψηφιακό ολοκληρωτισμό».

Ο φόβος αυτός συντονίζεται με αντιευρωπαϊκά αισθήματα, εκφράζει αντίσταση στην υποτιθέμενη εναρμόνιση που καθοδηγείται από τις Βρυξέλλες και επικαλείται την κυριαρχία και την προσωπική ελευθερία.

Το δικαίωμα στα μετρητά

Ο Ρόμπερτ Μπρέσταν, ωστόσο, επισημαίνει ότι ορισμένοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης φαίνεται να έχουν μια προσωπική προτίμηση να διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία κάτω από το στρώμα. «Στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων του, για παράδειγμα, ο βουλευτής των Αυτοκινητιστών Φίλιπ Τούρεκ δήλωσε ότι διατηρεί εννέα εκατομμύρια κορώνες (περίπου 370.000 ευρώ) σε μετρητά.

Ο ακροδεξιός Φίλιπ Τούρεκ των «Αυτοκινητιστών» έχει εκατομμύρια σε μετρητά

Το δικαίωμα χρήσης μετρητών κατοχυρώνεται ήδη στην τσεχική νομοθεσία. Οποιοσδήποτε έμπορος αρνείται να δεχτεί μετρητά παραβιάζει ήδη τον νόμο, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ελαφρυντικές περιστάσεις. Η αντίστροφη περίπτωση, όταν ένα κατάστημα δεν δέχεται κάρτες, προκαλεί δημόσια ενόχληση. Οι Τσέχοι είναι πάντως ένα ψηφιακό έθνος με τα χέρια τους συνεχώς στραμμένα στα smartphones τους, έτοιμα να χρησιμοποιήσουν το Apple Pay ή το Google Pay.

Ο ρόλος του ευρώ

Η Τσεχία δεσμεύτηκε επίσημα να υιοθετήσει το ευρώ όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Έκτοτε, ωστόσο, διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν αναβάλει την πιθανή ημερομηνία υιοθέτησης. Με την κυβέρνηση Μπάμπις, αυτό το σημείο μοιάζει πλέον με μια αχνή κουκκίδα που αναβοσβήνει στον μακρινό ορίζοντα. Ο τσεχικός πληθυσμός παραμένει επίσης ως επί το πλείστον εχθρικός απέναντι στην υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. «Η αντίθεση του κοινού στην υιοθέτηση του ευρώ είναι βαθιά και το ζήτημα είναι πολιτικά πολύ ευαίσθητο», δήλωσε ο Μάρτιν Ελ, επικεφαλής αναλυτής της οικονομικής εφημερίδας Hospodarske noviny. «Ο φόβος συνδέεται με τον σκεπτικισμό γύρω από την κρίση της ευρωζώνης στο παρελθόν, τα αισθήματα για την εθνική κυριαρχία και την πιθανότητα αύξησης των τιμών», δήλωσε ο Ελ στην DW.

«Δεδομένου του παραδοσιακού τσεχικού ευρωσκεπτικισμού – με τον πρώην πρόεδρο Βάτσλαβ Κλάους να κυριαρχεί στον διάλογο για την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες – καθώς και μιας πρόσφατης έξαρσης του λαϊκισμού και του εθνικισμού, θα ήταν πολιτική αυτοκτονία για οποιονδήποτε πολιτικό ή κόμμα να πιέσει για την εισαγωγή του ευρώ», συνέχισε.

Τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις

Πολλές τσεχικές επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι τάσσονται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ και πολλές το χρησιμοποιούν ήδη στις συναλλαγές. Αλλά ο Μάρτιν Ελ εκτιμά ότι η επιρροή τους στους πολιτικούς της χώρας, ακόμη και στην «φιλοεπιχειρηματική» κυβέρνηση του Μπάμπις, είναι περιορισμένη. «Είναι ένα βαθύ πολιτικό ζήτημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υστερικά από οποιονδήποτε – γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις φοβούνται μια λαϊκή αντίδραση όσο και οι πολιτικοί», είπε ο Ελ. Μια μειοψηφία μεταξύ των παρατηρητών πιστεύει ότι οι τσεχικές επιχειρήσεις και οι πολίτες θα στραφούν σταδιακά στο ευρώ από μόνοι τους και η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Ο φιλοευρωπαίος πρόεδρος, Πετρ Πάβελ ζητά τουλάχιστον διάλογο για το ευρώ

Ο Μάρτιν Ελ δεν είναι σίγουρος. «Δεν το βλέπω αυτό ως μια ισχυρή μετατόπιση. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στεγαστικά δάνεια σε ευρώ, κάτι που θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι οι Τσέχοι εμπιστεύονται το ευρώ περισσότερο από την κορώνα». Ο τελευταίος «μπαλαντέρ» είναι ο πρόεδρος Πάβελ, ο οποίος απολαμβάνει της λαϊκής αποδοχής και έχει ζητήσει από το έθνος να αρχίσει τουλάχιστον να μιλάει για τη δέσμευσή του να υιοθετήσει το ευρώ σύμφωνα με τους όρους της ένταξής του στην ΕΕ πριν από δύο δεκαετίες. Μέχρι στιγμής, είναι μια έκκληση «εις ώτα μη ακουόντων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stream newspaper
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο
Hawkeye Strike 10.01.26

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ - CENTCOM, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και βίντεο την επίθεση στη Συρία ως συνεχιζόμενα αντίποινα για τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα στην Παλμύρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία
Κοζάνη 10.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία

«Οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η ΝΔ πορεύτηκε χωρίς σχέδιο, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα στο Περιστέρι και ο τεχνικός του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια τους «ερυθρόλευκους» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)

Δέκα ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League, η Λεβερκούζεν πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της φέτος, χάνοντας με 1-4 στην έδρα της από τη Στουτγκάρδη στην Bundesliga.

Σύνταξη
Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»
Upper East Side 10.01.26

Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»

Το The Mark γιορτάζει την 100ή επέτειό του με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Assouline, δια χειρός Derek Blasberg, του best seller συγγραφέα των New York Times.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έργα τέχνης στο χορτάρι
On Field 10.01.26

Έργα τέχνης στο χορτάρι

Ο Μεχντί Ταρέμι «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι, με δυο κινήσεις (ασίστ και γκολ) που φανερώνουν την ευφυία του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα 3 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, αλλά και στις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο Αγρίνιο. Τι είπε για την απόδοση των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησιάζει τα 100 ματς με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη στο Περιστέρι με 2-0 επί του Ατρομήτου εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχουν πετύχει οι «ερυθρόλευκοι» επί των ημερών του, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του παραμένει μέσα σε όλους τους φετινούς στόχους.

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Κόσμος 10.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο

Η Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσάρλτον – Τσέλσι για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
«Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο