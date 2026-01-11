sports betsson
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 11 Ιανουαρίου 2026 | 20:26

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό

Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίθεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει τους αρχικούς 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει το παιχνίδι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Τσιριβέγια και Τσέριν, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Πελίστρι πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Τσάβες, Γείτονας, Ίνγκασον, Σιώπης, Σάντσες, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκος, Βιλένα και Κυριακόπουλος.

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους
Ποδόσφαιρο 11.01.26

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

Σούπερ σταρ του αγώνα ο Τιάγκο Νους καθώς ο Αργεντινός μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο. Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Αστέρα και οδήγησε τον ΟΦΗ σε βαθιά βαθμολογική ανάσα

LIVE: Άρης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Άρης – ΑΕΚ

LIVE: Άρης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Νέα πρόσωπα στην 11άδα του Άρη οι Καντεβέρε, Άλβαρο, Γένσεν και Ντούντου για το αποψινό (11/1, 19.30) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Δώνης επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό.

Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Μπάσκετ 11.01.26

Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.

Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

