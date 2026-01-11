H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό
Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίθεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει τους αρχικούς 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.
Το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Τσιριβέγια και Τσέριν, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Πελίστρι πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Τσάβες, Γείτονας, Ίνγκασον, Σιώπης, Σάντσες, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκος, Βιλένα και Κυριακόπουλος.
