Ο Πορζίνγκις το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη και η… Αθήνα

Θα μπορούσε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις να γυρίσει στην Ευρώπη; Ο ίδιος πάντως δεν το αποκλείει καθόλου. Ο Λετονός σταρ μίλησε στο «Basketnews» για την μπασκετική κουλτούρα πόλεων της «Γηραιάς Ηπείρου», κάνοντας ειδική αναφορά στην Αθήνα, ενώ αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη. «Ποτέ δεν κλείνω αυτή την πόρτα. Προφανώς την κρατάω ανοιχτή. Αγαπώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αγαπώ τη Euroleague», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Πορζίνγκις για πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη

Μιλώντας για την καθημερινότητα και τη ζωή εκτός παρκέ, ο Πορζίνγκις στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: «Έχω ακούσει ότι πρόκειται να δημιουργηθεί NBA Europe. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μοιάζει αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα στον ορίζοντα. Και ποιος ξέρει; Γιατί όχι; Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ζεις στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, για να αναφέρω μερικές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Βελιγράδι, τονίζοντας την ένταση και το πάθος των φιλάθλων: «Η Παρτιζάν είναι στο Βελιγράδι, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι μια όμορφη πόλη και οι φίλαθλοι είναι τρελοί. Παίζεις μπροστά σε μερικούς από τους καλύτερους οπαδούς. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον».

Ο παίκτης των Ατλάντα Χοκς, πάντως, εξέφρασε επιφυλάξεις για πόλεις χωρίς έντονη μπασκετική παράδοση, λέγοντας τα εξής: «Στην Ευρώπη υπάρχει ήδη η EuroLeague, υπάρχει ιστορία, παράδοση και rivalries. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να στηθεί κάτι καινούργιο σε πόλεις που δεν αγαπούν πραγματικά το μπάσκετ», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα το Μάντσεστερ, με αφορμή την κουβέντα για το NBA Europe. «Μου φαίνεται περισσότερο ποδοσφαιρική πόλη. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε εκεί. Παρόλα αυτά, αν κάποιος μπορεί να το κάνει, είναι το NBA».