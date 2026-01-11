Εκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την ψυχρή εισβολή – Η ανάρτηση Κολυδά

Εκτακτο δελτίο καιρού αναμένεται να εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εντός των επόμενων ωρών λόγω της επικείμενης ψυχρής εισβολής.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς απευθύνοντας έκκληση προς τη Διοίκηση της ΕΜΥ να διασφαλιστεί η εκτέλεση ραδιοβολίσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο στις νυχτερινές όσο και στις μεσημβρινές ώρες.

«Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr ο καιρός σήμερα αναμένεται πολύ κρύος με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Ειδικότερα, η πτώση θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Τόσο αύριο Δευτέρα όσο και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ και δυτικοί άνεμοι στο νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα Κυθήρων πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.