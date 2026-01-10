Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν μέσω της Κεντρικής Διοίκησης – CENTCOM, στον τομέα δράσης της οποίας ανήκει και η Συρία, την επίθεση εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε ολόκληρη την χώρα. Η στρατιωτική διοίκηση στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «μεγάλης κλίμακας».

Μάλιστα στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται πως ήταν «επίθεση αντιποίνων» για τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα και προειδοποίησαν ότι « αν βλάψετε τους μαχητές μας, θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο σκληρά και αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση-επιβεβαίωση της CENTCOM για τις επιθέσεις στη Συρία

Σήμερα, περίπου στις 12:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, οι δυνάμεις του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM), μαζί με τις δυνάμεις των συμμάχων τους, πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη Συρία.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος της επιχείρησης Hawkeye Strike, η οποία ξεκίνησε και ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, ως άμεση απάντηση στη φονική επίθεση του Ισλαμικού Κράτους εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην Παλμύρα της Συρίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Η ενέδρα αυτή, που πραγματοποιήθηκε από τρομοκράτη του Ισλαμικού Κράτους, είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός Αμερικανού πολιτικού διερμηνέα.

Οι σημερινές επιθέσεις στόχευσαν το Ισλαμικό Κράτος σε ολόκληρη τη Συρία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας να εξαλείψουμε την ισλαμική τρομοκρατία εναντίον των μαχητών μας, να αποτρέψουμε μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουμε τις αμερικανικές και τις συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι αμερικανικές και οι συμμαχικές δυνάμεις παραμένουν αποφασισμένες να καταδιώκουν τους τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μήνυμά μας παραμένει ισχυρό: αν βλάψετε τους μαχητές μας, θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο σκληρά και αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη.