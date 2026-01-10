«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Μια ανάρτηση που πάγωσε τον χρόνο και συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Λαμίσα Μουσόντα, άλλοτε μεγάλο ταλέντο των ακαδημιών της Τσέλσι, αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη. Στα 33 του χρόνια, ο Βέλγος πρώην μέσος μίλησε με σκληρή ειλικρίνεια για τον πόνο, τη σιωπή των τελευταίων ετών και την προσπάθειά του να επιβιώσει, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και αλληλεγγύης από πρώην συμπαίκτες, παράγοντες και φιλάθλους στην Premier League.

«Μου απομένουν μόνο λίγες μέρες», έγραψε, εξηγώντας πως τα τελευταία δύο χρόνια ήταν εξαντλητικά, γεμάτα αγώνα για την υγεία του. Παραδέχθηκε ότι αναγκάστηκε να αποδεχτεί τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ζητώντας στήριξη και προσευχές, χωρίς ωστόσο να χάνει την αξιοπρέπεια και τη μαχητικότητά του. «Δεν θα τα παρατήσω μέχρι την τελευταία μου ανάσα», τόνισε, δείχνοντας δύναμη μέσα από την ευαλωτότητα.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Μηνύματα συμπαράστασης κατέκλυσαν τα social media, με ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του αποδυτήρια και στιγμές καριέρας να στέκονται δημόσια στο πλευρό του. Ανάμεσά τους και ο Ρομέλου Λουκάκου, που του έστειλε λόγια κουράγιου, αλλά και πρώην στελέχη της Τσέλσι, που ευχήθηκαν να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.

Η ιστορία του Μουσόντα υπενθυμίζει με τον πιο ωμό τρόπο ότι πίσω από τα γήπεδα, τα συμβόλαια και τη λάμψη, υπάρχουν άνθρωποι. Και ότι το ποδόσφαιρο, όταν σιωπά η μπάλα, μπορεί ακόμη να ενώνει μέσα από την ανθρωπιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ασθένεια από την οποία πάσχει ο Λαμίσα Μουσόντα. Ο ίδιος έχει περιοριστεί στο να μιλήσει για κρίσιμη κατάσταση της υγείας του και για μια μακρά, εξαντλητική μάχη που διαρκεί περίπου δύο χρόνια, χωρίς να αποκαλύψει τη διάγνωση. Ούτε η οικογένειά του ούτε άνθρωποι από το επαγγελματικό του περιβάλλον έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, γεγονός που καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα ήταν απλή εικασία.

Ο Μουσόντα έγινε γνωστός κυρίως μέσα από τις ακαδημίες της Τσέλσι, όπου θεωρήθηκε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του. Βέλγος μέσος, γιος του πρώην ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ Τσάρλι Μουσόντα, μεγάλωσε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ωστόσο η καριέρα του δεν εξελίχθηκε ποτέ σε σταθερό επίπεδο πρώτης ομάδας. Προβλήματα και δυσκολίες εκτός γηπέδου φρέναραν την πορεία του, με αποτέλεσμα να παραμείνει συνδεδεμένος κυρίως με το αναπτυξιακό και νεανικό ποδόσφαιρο, χωρίς μακρά παρουσία στα κορυφαία πρωταθλήματα.