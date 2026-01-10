Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Πως αντιμετωπίζεις έναν δύσκολο συνάδελφο; Όλοι έχουμε από έναν στη δουλειά
Vita 10 Ιανουαρίου 2026 | 08:40

Πως αντιμετωπίζεις έναν δύσκολο συνάδελφο; Όλοι έχουμε από έναν στη δουλειά

Πέντε χαρακτηριστικά που συναντάμε σε ένα δύσκολο συνάδελφο στη δουλειά,

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σκεφτείτε έναν δύσκολο άνθρωπο στη δουλειά. Έναν συνάδελφο, έναν άνθρωπο με τον οποίο αναγκάζεστε να συνεργάζεστε, αλλά σας ενοχλεί ή σας δυσκολεύει η συναναστροφή μαζί του. Σίγουρα ήδη σκεφτήκατε κάποιον! Ποια είναι η δική σας οπτική; Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο δύσκολος;

Ίσως πιστεύετε ότι είναι απλώς αγενής, αδαής, κακόβουλος ή εγωκεντρικός. Ίσως πάλι αποδίδετε τη συμπεριφορά του σε ένα σκόπιμο σχέδιο να σας εμποδίσει ή να σας βλάψει. Όποια κι αν είναι η ιστορία που έχετε δημιουργήσει στο μυαλό σας, σας φαίνεται σωστή, γιατί μοιάζει να εξηγεί την εμπειρία σας από αυτό το άτομο. Αλλά ας θέσουμε ένα ερώτημα «έχετε σκεφτεί ποτέ ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου;»

Πώς να βλέπουμε τους δύσκολους ανθρώπους στη δουλειά

Ας ξεκινήσουμε με το παράδειγμα κάποιου που φαίνεται να σας έχει στοχοποιήσει. Το κίνητρό του μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι να «μπλοκάρει την επιτυχία σας» ή να «σας κάνει τη ζωή δύσκολη». Έστω ότι αυτά ίσχυαν, ακόμη και τότε θα ήταν απλώς οι στόχοι. Το κίνητρο είναι το «γιατί» πίσω από τους υποτιθέμενους στόχους.

Μήπως το κίνητρό του είναι να φανεί καλύτερος στα μάτια της διοίκησης; Ή να μειώσει ένα αίσθημα απειλής λόγω της μεγαλύτερης επιτυχίας ή δημοφιλίας σας; Μπορεί να μη σας συμπαθεί, αλλά συνήθως η αντιπάθεια από μόνη της δεν αρκεί για να ωθήσει κάποιον σε ενεργές προσπάθειες να σας βλάψει. Άρα, πώς μπορεί να ωφελείται από τη συμπεριφορά του; Τι είναι αυτό που «κερδίζει» με το να είναι δύσκολος;

Το όφελος του να προσπαθήσετε να φανταστείτε ένα πιθανό κίνητρο είναι ότι σας δίνει μια εξήγηση για τη δύσκολη συμπεριφορά του που δεν έχει να κάνει με εσάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί δικαιολογία ή ότι πρέπει να αγνοήσετε τη συμπεριφορά του. Όμως, αν το κίνητρό του δεν αφορά εσάς, αλλά κάποια δική του ανάγκη, ίσως σας είναι ευκολότερο να κρατήσετε ψυχολογική απόσταση και να επηρεάζεστε λιγότερο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σκέψη για την ανεκπλήρωτη ανάγκη που μπορεί να τον ωθεί ίσως γεννήσει λίγη συμπόνια, αλλά και ανακούφιση που δεν βρίσκεστε εσείς στη θέση του.

Τι οδηγεί τους πιο συνηθισμένους τύπους δύσκολων ανθρώπων στη δουλειά

Ας δούμε μερικούς χαρακτηριστικούς τύπους δύσκολων ανθρώπων στον εργασιακό χώρο και πιθανά κίνητρά τους:

Ο υπερβολικά απαισιόδοξος

Αυτό το άτομο είναι μόνιμα αρνητικό και πρόθυμο να απορρίψει ιδέες, επισημαίνοντας γιατί το χειρότερο σενάριο είναι το πιο πιθανό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα τι τον ωθεί σε αυτή τη στάση.

Ίσως στη ζωή του τα πράγματα συχνά πήγαιναν άσχημα και έχει «εκπαιδευτεί» να περιμένει το κακό. Ή μπορεί να βασανίζεται από άγχος, οπότε προβλέποντας το χειρότερο νιώθει προετοιμασμένος και λιγότερο απογοητευμένος αν συμβεί.

Μια υποκατηγορία είναι ο υπερβολικά επικριτικός που μπορεί να τονίζει τα αρνητικά στις ιδέες και τις συμπεριφορές των άλλων, επειδή είναι ανασφαλής και χρειάζεται να υποτιμήσει τους γύρω του για να προστατεύσει το εύθραυστο εγώ του.

Ο υπερβολικά δραματικός

Άνθρωποι που δραματοποιούν κάθε ατυχία μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ανθεκτικότητα. Έτσι, δεν έχουν αίσθηση του τι είναι πραγματικά σοβαρό. Εναλλακτικά, το δράμα μπορεί να τους προσφέρει προσοχή.  Αν το δράμα τους βασίζεται στον ρόλο του «θύματος», ίσως έτσι κερδίζουν συμπάθεια και μειώνουν τις προσδοκίες των άλλων από αυτούς.

Ο υπερβολικά ομιλητικός

Κάποιοι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να σωπάσουν. Η σιωπή παρουσία άλλων μπορεί να τους είναι δυσάρεστη. Ίσως δυσκολεύονται να μείνουν μόνοι με τις σκέψεις τους ή φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους κρίνουν αρνητικά αν δεν γεμίζουν τον χρόνο με κουβέντα.

Σχετικό είναι και το κουτσομπολιό. Οι κουτσομπόληδες συχνά μιλούν για άλλους για να απομακρύνουν την προσοχή από τη δική τους συμπεριφορά. Επιπλέον, το μοίρασμα «πληροφοριών» μπορεί να τους κάνει να νιώθουν χρήσιμοι και αποδεκτοί, δημιουργώντας κοινωνικούς δεσμούς.

Ο υπερβολικά εγωκεντρικός

Ένα άτομο που είναι απορροφημένο από τον εαυτό του μπορεί να μεγάλωσε σε περιβάλλον όπου όλα περιστρέφονταν γύρω από αυτό. Έτσι, ίσως δεν ανέπτυξε ενσυναίσθηση και δυσκολεύεται να δει τα πράγματα από την οπτική των άλλων.

Άλλοι εγωκεντρικοί άνθρωποι έχουν υπερβολικά υψηλή εικόνα για τον εαυτό τους. Ο ναρκισσισμός είναι συχνά ένα εύθραυστο κέλυφος που προστατεύει μια ανασφαλή αυτοεκτίμηση.

Αντίστοιχα, ο «ξερόλας» απειλείται από ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα και προσπαθεί να ενισχύσει το προσωπείο του δείχνοντας ότι είναι πιο έξυπνος ή πιο έμπειρος από όλους.

Ο υπερβολικά θυμωμένος

Όλοι θυμώνουμε, αλλά όσοι ξεσπούν συστηματικά με ξεσπάσματα θυμού συχνά το κάνουν επειδή αυτό τους επιτράπηκε χωρίς συνέπειες και συχνά έτσι πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Τα ξεσπάσματα κάνουν επίσης τους γύρω τους να «περπατούν σε τεντωμένο σχοινί», μειώνοντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες απέναντί τους.

Δεν βρίσκονται μόνο στη δουλειά

Φυσικά, δεν μπορείτε ποτέ να είστε σίγουροι ότι έχετε καταλάβει το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά ενός δύσκολου ανθρώπου. Ωστόσο, έχει αξία να το σκέφτεστε. Δημιουργεί χώρο για λίγη ενσυναίσθηση.  Οι δύσκολοι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα στον χώρο εργασίας, όπως και παντού, και, τελικά, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε στον τρόπο που τους αντιλαμβανόμαστε, ώστε να επηρεαζόμαστε λιγότερο αρνητικά από αυτούς.

* Πηγή: Vita

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Η ιρανική Δικαιοσύνη απειλεί ακόμη και με θανατική ποινή όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
