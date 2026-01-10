Τη διεξαγωγή στη Θεσσαλονίκη του 1ου Φεστιβάλ Καινοτομίας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης από το βήμα της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Προ των πυλών το υπουργείο Καινοτομίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Στόχος της διοργάνωσης, όπως επισήμανε, είναι να κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής, τα πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τα εξαιρετικά ερευνητικά κέντρα.

Αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων

Ο κ. Καλαφάτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι έχουν επενδυθεί 370 εκ. ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων, ποσό που θα διατεθεί για την αγορά και την αναβάθμιση κτιρίων ή την αγορά εξοπλισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό ρόλο του ΕΚΕΤΑ , που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν εθνική πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ αναφέρθηκε και στο υπουργείο Καινοτομίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, το οποίο θα γίνει πραγματικότητα μετά τις εκλογές.

Φιλοαναπτυξιακές πολιτικές

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και η χώρα μας «κερδίζει πόντους στη διεθνή οικονομική σκακιέρα». Όπως είπε, τα εισοδήματα των πολιτών έχουν ενισχυθεί κατά 30 με 35% τα τελευταία χρόνια, η ανεργία μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργήθηκαν μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, και καταγράφονται ρεκόρ τόσο στις εξαγωγές, όσο και στον τουρισμό.