Με τέσσερις απουσίες κόντρα στον Παναιτωλικό ο ΠΑΟΚ
Χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές του θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, το απόγευμα του Σαββάτου (10/1, 19:30).
Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.
Εκεί όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μύθου, Λόβρεν, Ιβανούσετς και Παβλένκα.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:
«Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) στη Νέα Μεσημβρία.
Το πρόγραμμα, όπως συνηθίζεται την παραμονή του αγώνα, περιελάμβανε δουλειά στην τακτική και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Ο Μύθου προπονήθηκε ατομικά, ο Λόβρεν έβγαλε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Ιβανούσετς και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία».
