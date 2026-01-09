Με τέσσερις απουσίες κόντρα στον Παναιτωλικό ο ΠΑΟΚ

Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Εκεί όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μύθου, Λόβρεν, Ιβανούσετς και Παβλένκα.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα, όπως συνηθίζεται την παραμονή του αγώνα, περιελάμβανε δουλειά στην τακτική και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Μύθου προπονήθηκε ατομικά, ο Λόβρεν έβγαλε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Ιβανούσετς και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία».