sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Λουγκάνο θα τιμωρήσει και τον Κούτσια μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμπαίκτη του
Ποδόσφαιρο 09 Ιανουαρίου 2026 | 18:56

Η Λουγκάνο θα τιμωρήσει και τον Κούτσια μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμπαίκτη του

Ο Γιώργος Κούτσιας δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του με τη Λουγκάνο προτίθεται να τιμωρήσει και τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Spotlight

Ο Γιώργος Κούτσιας  σε φιλικό της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του και έπεσε εκνευρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τους τα είπαν σε έντονος ύφος και λίγα λεπτά μετά ο Μπέρενς πήρε στο κυνήγι τον «Κούτσια» και τον έσπρωξε ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Η Λουγκάνο μέσα από ενημέρωση ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τους δύο παίκτες για το επεισόδιο, ενώ θα λάβει και μέτρα κατά τους για τη διευθέτηση του θέματος.

Όσα αναφέρει η Λουγκάνο:

«Σχετικά με το λυπηρό περιστατικό που αφορούσε τους Κέβιν Μπέρενς και Γεώργιος Κούτσιας κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, η Λουγκάνο καταδικάζει έντονα τα γεγονότα και ανακοινώνει κυρώσεις».

Η ανάρτηση της Λουγκάνο:

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Άλλα Αθλήματα 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Άλλα Αθλήματα 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

Σύνταξη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»
Ποδόσφαιρο 09.01.26

«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι από τον Λίαμ Ροσένιορ έχει φέρει τους «μπλε» σε θέση φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!
Τένις 09.01.26

Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!

Οι παίκτες ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των Major, ενώ η Ρώμη επιχειρεί να σπάσει το μονοπώλιο των τεσσάρων Slam. Το σύστημα πιέζεται όσο ποτέ – αγωνιστικά, οικονομικά και πολιτικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και επισήμως ο Αντουάν Σεμένιο, όπως ανακοίνωσαν οι «πολίτες». Στα 72 εκατ, ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν προκλητικός προς τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος... τσίμπησε, ο Τσάμπι Αλόνσο μπήκε στη μέση για να υποστηρίξει τον παίκτη του και κάπως έτσι παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ατλέτικο - Ρεάλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία
Δείτε εικόνες 09.01.26

Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα θραύσματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ο οποίος έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ

Σύνταξη
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Αγγλία 09.01.26

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Άλλα Αθλήματα 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο