Η Λουγκάνο θα τιμωρήσει και τον Κούτσια μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμπαίκτη του
Ο Γιώργος Κούτσιας δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του με τη Λουγκάνο προτίθεται να τιμωρήσει και τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ο Γιώργος Κούτσιας σε φιλικό της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του και έπεσε εκνευρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τους τα είπαν σε έντονος ύφος και λίγα λεπτά μετά ο Μπέρενς πήρε στο κυνήγι τον «Κούτσια» και τον έσπρωξε ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
Η Λουγκάνο μέσα από ενημέρωση ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τους δύο παίκτες για το επεισόδιο, ενώ θα λάβει και μέτρα κατά τους για τη διευθέτηση του θέματος.
Όσα αναφέρει η Λουγκάνο:
«Σχετικά με το λυπηρό περιστατικό που αφορούσε τους Κέβιν Μπέρενς και Γεώργιος Κούτσιας κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, η Λουγκάνο καταδικάζει έντονα τα γεγονότα και ανακοινώνει κυρώσεις».
Η ανάρτηση της Λουγκάνο:
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔
In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzeň, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni.
Maggiori info ➡…
— FC Lugano (@FCLugano1908) January 9, 2026
