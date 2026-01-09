Η Λουγκάνο θα τιμωρήσει και τον Κούτσια μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμπαίκτη του

Ο Γιώργος Κούτσιας σε φιλικό της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του και έπεσε εκνευρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τους τα είπαν σε έντονος ύφος και λίγα λεπτά μετά ο Μπέρενς πήρε στο κυνήγι τον «Κούτσια» και τον έσπρωξε ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Η Λουγκάνο μέσα από ενημέρωση ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τους δύο παίκτες για το επεισόδιο, ενώ θα λάβει και μέτρα κατά τους για τη διευθέτηση του θέματος.

Όσα αναφέρει η Λουγκάνο:

«Σχετικά με το λυπηρό περιστατικό που αφορούσε τους Κέβιν Μπέρενς και Γεώργιος Κούτσιας κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, η Λουγκάνο καταδικάζει έντονα τα γεγονότα και ανακοινώνει κυρώσεις».

Η ανάρτηση της Λουγκάνο: