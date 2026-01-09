Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ο άλλοτε αστέρας των Ρίβερ Πλέιτ, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και νυν προπονητής με θητεία σε Μπάγερν Μονάχου 2, Ρίβερ Πλέιτ και Μοντερέι, Μάρτιν Ντε Μικέλις. Ο 45χρονος Αργεντινός βίωσε δύσκολες την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου σε διακοπές που έκανε με την οικογένειά του στην Ουρουγουάη καθώς κινδύνεψαν με πνιγμό.

Την 31η Δεκεμβρίου κοντά στο κοσμοπολίτικο θέρετρο Πούντα ντελ Εστέ την 31η Δεκεμβρίου, ο ίδιος, ο γιος του Μπαστιάν και η ανιψιά του Καμίλα έκαναν μπάνιο στην παραλία Laguna scondida, στην περιοχή Χοσέ Ιγνάσιο, όταν τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα άρχισαν να τους παρασέρνουν προς τα βαθιά.

Την ώρα που άρχισαν να βιώνουν στιγμές απόλυτου πανικού καθώς δεν μπορούσαν να επιστρέψουν προς την ακτή, η περιπέτειά τους είχε ευτυχή κατάληξη. Κι αυτό καθώς άπαντες βγήκαν σώοι στην ακτή, όταν δύο ναυαγοσώστες αν και εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκαν την κατάσταση και έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

Να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη παραλία, γνωστή ως «Κρυμμένη Λίμνη», είναι περιοχή ανοιχτής θάλασσας όπου απαγορεύεται το μπάνιο λόγω των ισχυρών ρευμάτων και της έλλειψης σταθμού ναυαγοσωστών

Όπως ανέφεραν ρεπορτάζ των τοπικών Μέσων «…υπήρξε μια στιγμή που η οικογένεια συνειδητοποίησε ότι ήταν αδύνατο να βγει από το νερό λόγω της δύναμης του ωκεανού.

Την κρίσιμη στιγμή, μια ομάδα σέρφερ από γειτονική παραλία (κάποιοι εξ αυτών έτυχε να είναι και ναυαγοσώστες), αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έπεσαν στη θάλασσα με τις σανίδες τους και κατάφεραν να προσεγγίσουν τον Ντεμικέλις και τα παιδιά, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια πίσω στην ακτή».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εβάγκελιν Έντερσον, σύζυγος του Ντεμικέλις, η οποία βρισκόταν επίσης στην περιοχή για επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν γνώριζε τίποτα για το περιστατικό μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου όπως σημειώνουν στην Αργεντινή. Συγκεκριμένα το μοντέλο το έμαθε μόλις στις 4 Ιανουαρίου, όταν επέστρεφαν ήδη στο Μπουένος Άιρες με αεροπλάνο και ο μεγαλύτερος γιος της ήταν αυτός που αποκάλυψε στη γυναίκα τι ακριβώς είχε συμβεί.