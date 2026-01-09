Πετρούσεφ: «Υπήρξε ενδιαφέρον από τη Χάποελ, αλλά…»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μπορεί να αγωνίζεται στην Dubai BC και να έφυγε το περασμένο καλοκαίρι με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, όμως ο Σέρβος ψηλός προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το τι συνέβη πριν μερικούς μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Πετρούσεφ στάθηκε στο μεταγραφικό ενδιαφέρον που είχε δείξει προς το πρόσωπό του το περασμένο καλοκαίρι η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν επαφές, χωρίς όμως να υπάρξει κατάληξη.

Τι είπε ο Πετρούσεφ για το ενδιαφέρον του καλοκαιριού

Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ της Ντουμπάι παραδέχθηκε ότι το όνομά του βρέθηκε στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο οι συζητήσεις δεν προχώρησαν στο επίπεδο μιας συμφωνίας.

«Υπήρξε ενδιαφέρον από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά δεν προχώρησε ιδιαίτερα», ανάφερε ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως άκουσε πολλά γύρω από το θέμα χωρίς να γνωρίζει τους λόγους που οι επαφές με τους εκπροσώπους του δεν κατέληξαν σε deal.