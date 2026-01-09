Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

magazin
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ύστερα από μια πολύμηνη περίοδο σχετικής ύφεσης, το Ίδρυμα Smithsonian βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπο με ευθεία πίεση από τον Λευκό Οίκο. Η κυβέρνηση έθεσε σαφές τελεσίγραφο: αν το ίδρυμα δεν παραδώσει έως την Τρίτη το σύνολο των εγγράφων που του έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο εκτεταμένου ελέγχου του περιεχομένου και του προγραμματισμού του, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με περικοπές στη χρηματοδότησή του, σύμφωνα με τους New York Times.

Η απαίτηση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία από τον Μάρτιο έχει θέσει ως στόχο την «αποκατάσταση» μιας πιο θετικής αφήγησης για την αμερικανική ιστορία. Τότε υπογράφηκε το εκτελεστικό διάταγμα Restoring Truth and Sanity to American History (Επαναφέροντας την Αλήθεια και την Ασφάλεια στην Αμερικανική Ιστορία), που κατηγορεί το Smithsonian ότι προωθεί αφηγήσεις οι οποίες παρουσιάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές αξίες ως εγγενώς καταπιεστικές.

Το φθινόπωρο η ένταση έμοιαζε να υποχωρεί. Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η αξιωματούχος που είχε αναλάβει να εξετάσει το Smithsonian για «ακατάλληλη ιδεολογία», απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ενώ το ίδρυμα είχε ήδη αποδεχθεί να αρχίσει να παραδίδει στοιχεία για τη λειτουργία οκτώ από τα 21 μουσεία του. Παρ’ όλα αυτά, μόνο μέρος των ζητούμενων εγγράφων έχει μέχρι σήμερα παραδοθεί.

Σε αυστηρή επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου προς τον Γενικό Γραμματέα του Smithsonian, Λόνι Μπαντς, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σημειώνουν ότι το ίδρυμα έχει αποτύχει να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα και υπενθυμίζουν ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του —περίπου 1 δισ. δολάρια— εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ομοσπονδιακά κονδύλια. Όπως τονίζεται, τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον δαπανώνται κατά τρόπο απολύτως σύμφωνο με το εκτελεστικό διάταγμα.

Ο Σάμιουελ Ρέντμαν, καθηγητής Ιστορίας στο University of Massachusetts Amherst, κάνει λόγο για «δραματική κλιμάκωση της πίεσης» προς ένα ίδρυμα που παραδοσιακά θεωρείται ανεξάρτητο από την εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα με τους New York Times.


Σε εσωτερική επιστολή προς το προσωπικό, ο Μπαντς αναγνώρισε ότι έχουν ήδη αποσταλεί έγγραφα τον Σεπτέμβριο και ότι ακολούθησε δεύτερο πακέτο στο τέλος του έτους, υπογράμμισε όμως ότι ο όγκος των ζητούμενων υλικών καθιστά αδύνατη την πλήρη συμμόρφωση στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι όλες οι επιμελητικές και προγραμματικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από το Smithsonian.

Η αντιπαράθεση λαμβάνει χώρα ενώ επίκεινται αλλαγές στο 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος. Το εκτελεστικό διάταγμα ανέθεσε στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι μέλος του συμβουλίου, να διασφαλίσει ότι οι νέοι διορισμοί θα ευθυγραμμίζονται με την κυβερνητική ατζέντα. Έως και έξι θέσεις ενδέχεται να κενωθούν μέσα στο 2026, με τους τελικούς διορισμούς να απαιτούν έγκριση από το Κογκρέσο και τον πρόεδρο.

Το αίτημα του Λευκού Οίκου θεωρείται και πρακτικά δυσβάσταχτο: τα μουσεία καλούνται να παραδώσουν όλα τα κείμενα των εκθέσεων, πλήρεις καταλόγους μόνιμων συλλογών, καθώς και σχέδια και προϋπολογισμούς εκθέσεων και εκδηλώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι προηγήθηκε: η υπόθεση Σαζέ και ο πολιτισμικός πόλεμος

Στα τέλη Μαΐου, μια φαινομενικά συνηθισμένη ημέρα στην National Portrait Gallery της Ουάσινγκτον μετατράπηκε σε πολιτικό «σεισμό». Η Κιμ Σαζέ, επί 12 χρόνια διευθύντρια ενός από τα πιο εμβληματικά μουσεία του ιδρύματος Smithsonian, πληροφορήθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε δημόσια, μέσω Truth Social, την «απόλυσή» της. Το σκεπτικό ήταν η υποτιθέμενη πολιτική μεροληψία και η στήριξή της σε πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης (DEI), στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας του Λευκού Οίκου κατά των σχετικών προγραμμάτων.

Θεσμικά, ο πρόεδρος δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα. Οι αποφάσεις για προσλήψεις και απομακρύνσεις στο Smithsonian ανήκουν στον Γενικό Γραμματέα του ιδρύματος και στο διοικητικό συμβούλιο. Πράγματι, δύο έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου επιβεβαίωσαν ότι η Σαζέ παρέμενε στη θέση της. Ωστόσο, η πολιτική πίεση ήταν έντονη — σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέι Ντι Βανς είχε ζητήσει την απομάκρυνσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, η Σαζέ παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι ήθελε να προστατεύσει το μουσείο από μια παρατεταμένη επίθεση.


Το επεισόδιο δεν ήταν μεμονωμένο. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της δεύτερης θητείας Τραμπ, η οποία αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κεντρικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Από το Kennedy Center, όπου υπήρξαν παρεμβάσεις στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, έως τα εθνικά μουσεία, προωθείται ένα αφήγημα «αμερικανισμού»: εθνικιστικό, θριαμβευτικό και απρόθυμο να σταθεί στις σκοτεινές όψεις της ιστορίας, όπως η δουλεία και ο φυλετικός αποκλεισμός.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο εκτελεστικό διάταγμα της 27ης Μαρτίου, το οποίο κατηγορούσε το Smithsonian ότι έχει υιοθετήσει «διχαστική, φυλετικά εστιασμένη ιδεολογία». Την εποπτεία της λεγόμενης «διόρθωσης» ανέλαβε η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των τεχνών. Ακολούθησε η απαίτηση για τεράστιο όγκο εσωτερικών εγγράφων και δεσμεύσεις για «διορθώσεις περιεχομένου» σε οκτώ κομβικά μουσεία, με σαφή προειδοποίηση ότι η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εξαρτάται από τη συμμόρφωση.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Smithsonian είναι ιδιαίτερα ευάλωτο: περίπου το 60% του προϋπολογισμού του προέρχεται από ομοσπονδιακά κονδύλια, ενώ ήδη αναμένει περικοπές άνω των 130 εκατ. δολαρίων για το 2026. Παράλληλα, διατυπώνονται φόβοι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να ασκήσει πίεση και σε ιδιωτικά μουσεία, απειλώντας ακόμη και το καθεστώς φοροαπαλλαγής τους, έστω κι αν μια τέτοια κίνηση θεωρείται νομικά αμφίβολη.


Στο εσωτερικό των μουσείων, η πίεση αυτή μεταφράζεται σε αυτολογοκρισία: όροι όπως «κοινωνική δικαιοσύνη» αφαιρούνται από λεζάντες, αναφορές σε αποικιοκρατία ή δουλεία «μαλακώνουν», ενώ ζητήματα που αφορούν τη ζωή των τρανς ανθρώπων περνούν από πολλαπλά επίπεδα ελέγχου. Χαρακτηριστική ήταν η απόσυρση της έκθεσης American Sublime της Amy Sherald από την National Portrait Gallery, όταν η καλλιτέχνις θεώρησε ότι το έργο της Trans Forming Liberty κινδύνευε να παρουσιαστεί με τρόπο που θα υπονόμευε την τρανς ορατότητα.

Παρά την ένταση, τα μουσεία της Ουάσινγκτον συνεχίζουν να γεμίζουν επισκέπτες. Η καθημερινότητα μοιάζει να κυλά κανονικά, ενώ στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια σύγκρουση για το ποιος αφηγείται την αμερικανική ιστορία και με ποιους όρους. Ο Λόνι Μπαντς επιμένει δημόσια στην ανεξαρτησία και τον υπερκομματικό χαρακτήρα του Smithsonian. Όμως, με τον αντιπρόεδρο και αυξανόμενη ρεπουμπλικανική επιρροή στο διοικητικό συμβούλιο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει αυτή η εύθραυστη ισορροπία;

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» που οδηγούν σε νέες απεργίες τα ταξί
ΣΑΤΑ 09.01.26

«Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί

«Το συνδικάτο των ταξί είχε προειδοποιήσει για την απαξίωση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Στα Πατήσια 09.01.26

Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
