Ναύπακτος: Τι ανέφερε η πλαστή διαθήκη του 84χρονου – Ποιοι ήταν οι κληρονόμοι
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 19:37

Ναύπακτος: Τι ανέφερε η πλαστή διαθήκη του 84χρονου – Ποιοι ήταν οι κληρονόμοι

Όχι μία, αλλά συνολικά πέντε διαθήκες έχουν βρεθεί σχετικά με την περιουσία του 84χρονου Γιώργου Αλεβίζου - Η μία έχει ήδη κριθεί ως πλαστή

Ήταν Φεβρουάριος του 2024, όταν φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου από την οποία βρήκε τραγικό θάνατο μία 89χρονη και ο 84χρονος αδερφός της.

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση – μυστήριο, η οποία εκτυλίσσεται στη Ναύπακτο και αφορά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων στο σπίτι τους, δεν σταματούν, με νέα δεδομένα να έρχονται στη δημοσιότητα.

Πλέον όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα, με τις έρευνες να εστιάζουν τόσο στις διαθήκες αλλά και σε πρόσωπα που ανήκουν στο κοντινό τους περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον θάνατο των δύο αδελφών, βρέθηκε μία διαθήκη, η οποία όμως κρίθηκε πλαστή. Η διαθήκη είχε βρεθεί από την οικιακή βοηθό των δύο αδελφών, η οποία είπε πως τη βρήκε πάνω στο κρεβάτι.

Ωστόσο, μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων το σπίτι τους είχε σφραγιστεί, και οι Αρχές δεν είχαν εντοπίσει καμία διαθήκη στο σπίτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού η διαθήκη κρίθηκε πλαστή, στη συνέχεια βρέθηκαν ακόμα τέσσερις διαθήκες, οι οποίες ήταν γραμμένες σε ένα τετράδιο.

Το περιεχόμενο της διαθήκης που κρίθηκε πλαστή

Όπως φαίνεται, από την αποκάλυψη του MEGA, όποιος συνέταξε την πλαστή διαθήκη, δεν θέλησε την… αποκλειστικότητα που θα κινούσε υποψίες για την κληρονομιά του 84χρονου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, οι κληρονόμοι ήταν τρεις, ωστόσο κάποια σημεία κρίθηκαν αρκετά ασαφή από τις Αρχές.

«Σήμερα, 8 Δεκεμβρίου του 2023 στο σπίτι μου, εγώ ο Γιώργος Αλεβίζος έχοντας σώας τας φρένας κάνω τη διαθήκη μου. Δίνω εντολή να εκτελέσει τις επιθυμίες μου ο … δικηγόρος, που έχω για χρόνια. Με τον ανιψιό μου δεν έχουμε καλές σχέσεις γιατί δεν με ακούει. Όσα του αφήνω είναι γιατί είναι αίμα μου. Αν είναι αγνώμων, δεν θα πάρει τίποτα. Του αφήνω το σπίτι μου στην Παλαιό Παναγιά, το σπίτι και το Γιούρτι στην περιοχή Ελατού. Επίσης, του αφήνω το αυτοκίνητό μου και 50.000 ευρώ. Την υπόλοιπη περιουσία μου, όση και να είναι θα πάρουν από μισή η οικιακή βοηθός και ο δικηγόρος που είναι εγγονός της μαμής. Επιθυμία μου είναι από αυτή τη περιουσία και στη μνήμη μου να διαθέτουν κατά τη κρίση τους ποσά για αγαθοεργίες».

Κοινή έρευνα για τους δύο θανάτους και τις διαθήκες

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι δικαστικές αρχές της Αιτωλοακαρνανίας που ερευνούν την υπόθεση έχουν συσχετίσει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου των δύο ηλικιωμένων, με το περιοχόμενο των διαθηκών.

Έτσι, αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση όσους αναφέρονται σε αυτή τη διαθήκη. Συγκεκριμένα, θα κληθούν η οικιακή βοηθός, ο δικηγόρος αλλά και οι συμβολαιογράφοι και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σπίτι όταν αυτό σφραγίστηκε.

Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης
Ελλάδα 09.01.26

Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης

Η 23χρονη δεν άντεξε το τελευταίο επεισόδιο σεξουαλική κακοποίησης από τον 27χρονο, τις απειλές και τους εκβιασμούς και έκανε καταγγελία στην Αστυνομία

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική
25η δικάσιμος 09.01.26

«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ψευδορκία ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, με βάση τα όσα είπε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές. Πλήθος «δεν θυμάμαι» και «δεν γνωρίζω», επιχειρώντας να απεμπλέξει με κάθε τρόπο τον Γιάννη Λαβράνο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως
Ελλάδα 09.01.26

Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω» υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, αφήνοντας αιχμές για στοχοποίησή της.

Σύνταξη
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε
Stories 09.01.26

Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε

Ο κοσμοπολίτης Φιλίπ Ζινό πέθανε στα 85 του χρόνια κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο μιας ζωής που σκανδάλισε το πριγκιπάτο του Μονακό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 09.01.26

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 09.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια
«Melania» 09.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα

Ανεβαίνει η ένταση για τη διαιτησία στην Ιταλία καθώς τιμωρήθηκαν τρεις διαιτητές για πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Λάτσιο κόντρα στην Φιορεντίνα. Φωνάζουν για προβληματική εκπαίδευση οι ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ
«Δεν φοβάμαι...» 09.01.26

Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ

Μια τολμηρή μορφή διαμαρτυρίας, με Ιρανές γυναικές να ανάβουν τσιγάρα με φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία
Κόσμος 09.01.26

Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη κατά της διοίκησης Τραμπ

Σύνταξη
Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Μαρτίν Ντεμικέλις και μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν να παλεύουν με μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα στην Ουρουγουάη και τελικά σώθηκαν από ναυαγοσώστες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική
25η δικάσιμος 09.01.26

«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ψευδορκία ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, με βάση τα όσα είπε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές. Πλήθος «δεν θυμάμαι» και «δεν γνωρίζω», επιχειρώντας να απεμπλέξει με κάθε τρόπο τον Γιάννη Λαβράνο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία
Δείτε εικόνες 09.01.26

Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα θραύσματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ο οποίος έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ

Σύνταξη
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Αγγλία 09.01.26

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
