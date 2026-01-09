Ναύπακτος: Τι ανέφερε η πλαστή διαθήκη του 84χρονου – Ποιοι ήταν οι κληρονόμοι

Ήταν Φεβρουάριος του 2024, όταν φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου από την οποία βρήκε τραγικό θάνατο μία 89χρονη και ο 84χρονος αδερφός της.

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση – μυστήριο, η οποία εκτυλίσσεται στη Ναύπακτο και αφορά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων στο σπίτι τους, δεν σταματούν, με νέα δεδομένα να έρχονται στη δημοσιότητα.

Πλέον όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα, με τις έρευνες να εστιάζουν τόσο στις διαθήκες αλλά και σε πρόσωπα που ανήκουν στο κοντινό τους περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον θάνατο των δύο αδελφών, βρέθηκε μία διαθήκη, η οποία όμως κρίθηκε πλαστή. Η διαθήκη είχε βρεθεί από την οικιακή βοηθό των δύο αδελφών, η οποία είπε πως τη βρήκε πάνω στο κρεβάτι.

Ωστόσο, μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων το σπίτι τους είχε σφραγιστεί, και οι Αρχές δεν είχαν εντοπίσει καμία διαθήκη στο σπίτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού η διαθήκη κρίθηκε πλαστή, στη συνέχεια βρέθηκαν ακόμα τέσσερις διαθήκες, οι οποίες ήταν γραμμένες σε ένα τετράδιο.

Το περιεχόμενο της διαθήκης που κρίθηκε πλαστή

Όπως φαίνεται, από την αποκάλυψη του MEGA, όποιος συνέταξε την πλαστή διαθήκη, δεν θέλησε την… αποκλειστικότητα που θα κινούσε υποψίες για την κληρονομιά του 84χρονου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, οι κληρονόμοι ήταν τρεις, ωστόσο κάποια σημεία κρίθηκαν αρκετά ασαφή από τις Αρχές.

«Σήμερα, 8 Δεκεμβρίου του 2023 στο σπίτι μου, εγώ ο Γιώργος Αλεβίζος έχοντας σώας τας φρένας κάνω τη διαθήκη μου. Δίνω εντολή να εκτελέσει τις επιθυμίες μου ο … δικηγόρος, που έχω για χρόνια. Με τον ανιψιό μου δεν έχουμε καλές σχέσεις γιατί δεν με ακούει. Όσα του αφήνω είναι γιατί είναι αίμα μου. Αν είναι αγνώμων, δεν θα πάρει τίποτα. Του αφήνω το σπίτι μου στην Παλαιό Παναγιά, το σπίτι και το Γιούρτι στην περιοχή Ελατού. Επίσης, του αφήνω το αυτοκίνητό μου και 50.000 ευρώ. Την υπόλοιπη περιουσία μου, όση και να είναι θα πάρουν από μισή η οικιακή βοηθός και ο δικηγόρος που είναι εγγονός της μαμής. Επιθυμία μου είναι από αυτή τη περιουσία και στη μνήμη μου να διαθέτουν κατά τη κρίση τους ποσά για αγαθοεργίες».

Κοινή έρευνα για τους δύο θανάτους και τις διαθήκες

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι δικαστικές αρχές της Αιτωλοακαρνανίας που ερευνούν την υπόθεση έχουν συσχετίσει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου των δύο ηλικιωμένων, με το περιοχόμενο των διαθηκών.

Έτσι, αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση όσους αναφέρονται σε αυτή τη διαθήκη. Συγκεκριμένα, θα κληθούν η οικιακή βοηθός, ο δικηγόρος αλλά και οι συμβολαιογράφοι και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σπίτι όταν αυτό σφραγίστηκε.