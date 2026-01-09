newspaper
Καλιφόρνια: Οι κροίσοι ετοιμάζουν βαλίτσες
Διεθνής Οικονομία 09 Ιανουαρίου 2026

Καλιφόρνια: Οι κροίσοι ετοιμάζουν βαλίτσες

Ένας προτεινόμενος εφάπαξ φόρος επί του συνολικού πλούτου σε περίπου 200 δισεκατομμυριούχους της Καλιφόρνια προκαλεί κύμα εξόδου και μετεγκατάστασης.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Spotlight

Μια προτεινόμενη πρωτοβουλία για νομοσχέδιο στην Καλιφόρνια, μέσω του οποίου θα επιβάλλεται εφάπαξ φόρος 5% στους κατοίκους με καθαρή περιουσία που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, επηρεάζει τα πλουσιότερα άτομα στην πολιτεία, ακόμη και πριν μπει σε ψηφοφορία.

Αυξάνονται οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι που ζουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Wealth Report 2025

Οι οικονομικοί σύμβουλοι των υπερπλούσιων αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι δισεκατομμυριούχοι εγκατέλειψαν την Καλιφόρνια πριν από την Πρωτοχρονιά, ενώ πολύ  περισσότεροι προετοιμάζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που το μέτρο προχωρήσει.

Αντιμετώπιση κενών χρηματοδότησης

Ο προτεινόμενος φόρος, που στοχεύει στην αντιμετώπιση σημαντικών κενών χρηματοδότησης στην υγειονομική περίθαλψη, στην επισιτιστική αρωγή και στην εκπαίδευση, έχει γίνει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες δημοσιονομικές συζητήσεις στην πολιτεία τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Ντέιβιντ Λεσπεράνς, ειδικός σε μετεγκαταστάσεις πελατών με υψηλή καθαρή περιουσία, ήδη βοήθησε προσωπικά τέσσερις δισεκατομμυριούχους να αλλάξουν τόπο κατοικίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου που αναφέρεται στο νομοσχέδιο.
Δύο άλλοι δισεκατομμυριούχοι, ο Πίτερ Τιλ και ο Ντέιβιντ Σακς, ανακοίνωσαν δημόσια μετεγκαταστάσεις στη Φλόριντα και το Τέξας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Καλιφόρνια

Η φυγή άρχισε

Οι σύμβουλοι διαχείρισης πλούτου λένε ότι αυτές οι κινήσεις είναι μόνο η αρχή. Ο Ντιβές Μακάν, ιδρυτής της Iconiq Capital, είπε στο Bloomberg ότι εκτιμά ότι τέσσερις ή πέντε οικογένειες δισεκατομμυριούχων έχουν ήδη εγκαταλείψει την Καλιφόρνια και προβλέπει ότι άλλες 15 έως 20 θα μπορούσαν να ακολουθήσουν εάν εγκριθεί ο φόρος.

Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, έχει μετεγκατασταθεί, αν και οι εκπρόσωποί του αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Η πρωτοβουλία, που εισήχθη από ένα συνδικάτο εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, θα επιβάλει έναν εφάπαξ φόρο 5% στους Καλιφορνέζους με αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, συγκεντρώνοντας ενδεχομένως περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια
Ωστόσο, πρέπει ακόμη να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές για να πληροί τις προϋποθέσεις για τεθεί σε ψηφοφορία – δημοψήφισμα τον Νοέμβριο και στη συνέχεια να εξασφαλίσει την έγκριση των ψηφοφόρων.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Νιούσομ είναι αντίθετος

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει σημαντική αντίθεση, ακόμη και από τον Δημοκρατικό  κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος έχει επικρίνει την πρόταση. Παρά τα εμπόδια αυτά, η απλή πιθανότητα να εγκριθεί έχει προκαλέσει πρόωρες αποχωρήσεις και αμυντικό σχεδιασμό μεταξύ των περίπου 200 δισεκατομμυριούχων της Καλιφόρνια.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία καινοτομίας της Καλιφόρνια, ιδιαίτερα τη Silicon Valley, όπου ζουν πολλοί από τους πλουσιότερους κατοίκους της πολιτείας.

Οι διαφωνούντες προειδοποιούν ότι ο φόρος θα μπορούσε να πλήξει όχι μόνο τους έχοντες δισεκατομμύρια σε απτά περιουσιακά στοιχεία αλλά και τους ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων των οποίων ο πλούτος υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά και μπορεί να είναι μη ρευστοποιήσιμος.

Αναλύσεις υποδεικνύουν ότι ενώ ο φόρος θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά εφάπαξ έσοδα, θα μπορούσε τελικά να μειώσει τα μακροπρόθεσμα φορολογικά έσοδα εάν οι πλουσιότεροι μετεγκατασταθούν. Δεδομένου ότι περίπου το 40% των φορολογικών εσόδων της Καλιφόρνια προέρχεται από μόλις το 1% των κατοίκων της, ακόμη και μια μικρή έξοδος θα μπορούσε να έχει υπερβολικές δημοσιονομικές συνέπειες.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση. Η υποστήριξη του βουλευτή Ρο Κάνα για τον φόρο προκάλεσε έντονη κριτική από τον επιχειρηματία Μάικλ Μόριτζ, ο οποίος υποστήριξε ότι θα έπληττε τα οικονομικά της πολιτείας και θα αποθάρρυνε τη δημιουργία πλούτου. Ο Κάνα αντέτεινε ζητώντας ελέγχους και μεταρρυθμίσεις για τη μείωση της σπατάλης στις κρατικές δαπάνες.

Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοι πλούτου τονίζουν ότι οι δισεκατομμυριούχοι είναι ιδιαίτερα κινητικοί και δεν χρειάζεται να διαμένουν στην Καλιφόρνια για να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την περιουσία τους.

Άλλες πολιτείες παρακολουθούν το πείραμα

Άλλες πολιτείες, όπως το Ρόουντ Άιλαντ, η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον και το Ιλινόις, εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων στους πλουσιότερους, αλλά η πρόταση της Καλιφόρνια ξεχωρίζει για το ότι στοχεύει σε ένα μεγάλο, εφάπαξ μέρος της καθαρής αξίας αντί για το ετήσιο εισόδημα.

Οι σύμβουλοι προειδοποιούν ότι εάν εφαρμοστεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό προηγούμενο για άλλες πολιτείες. Νομικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν επίσης συνταγματικές αμφισβητήσεις, γύρω από την αναδρομικότητα του φόρου, τις μεθόδους αποτίμησης και τη νομιμότητα. Ο δικηγόρος Άλεξ Σπίρο προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη δικαστική διαμάχη θα έβλαπτε το επιχειρηματικό κλίμα της Καλιφόρνια.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη τροποποιηθεί για να αντιμετωπίσει ορισμένες ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης μιας διάταξης που θα φορολόγησε τους δισεκατομμυριούχους που εγκατέλειψαν την πολιτεία πριν από την Πρωτοχρονιά. Ισχύει πλέον για τους κατοίκους από την 1η Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει μια ταχεία διαδικασία νομικής αναθεώρησης που αποσκοπεί στην ταχεία επίλυση των προκλήσεων.

Ωστόσο, οι σύμβουλοι σημειώνουν ότι ακόμη και χωρίς αναδρομική εφαρμογή, η απειλή από μόνη της αρκεί για να επηρεάσει τη συμπεριφορά, με τους ιδρυτές και τους επενδυτές να επανεξετάζουν το χρονοδιάγραμμα των IPO, τους γύρους χρηματοδότησης και τις στρατηγικές ρευστότητας.

Δεν θα εγκαταλείψουν όλοι την Καλιφόρνια

Nvidia

Τζένσεν Χουάνγκ

Σε κάθε περίπτωση, δεν σχεδιάζουν όλοι οι δισεκατομμυριούχοι να φύγουν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί και είναι πρόθυμος να πληρώσει υψηλότερους φόρους, τονίζοντας την αξία του οικοσυστήματος της Σίλικον Βάλεϊ.

Ο κατασκευαστής ακινήτων Τζον Σομπράτο σχεδιάζει επίσης να παραμείνει, προβλέποντας ότι το μέτρο τελικά θα αποτύχει. Οι υποστηρικτές του φόρου αναφέρουν τέτοιες δηλώσεις ως απόδειξη ότι οι φόβοι για μαζική έξοδο είναι υπερβολικοί, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ακόμη και οι περιορισμένες αποχωρήσεις θα μπορούσαν να έχουν διαρκείς οικονομικές συνέπειες.

Συνολικά, η πρόταση έχει ήδη εντείνει τις συζητήσεις σχετικά με τη δικαιοσύνη, την κινητικότητα και τη βιωσιμότητα της μεγάλης εξάρτησης από μια μικρή ομάδα εξαιρετικά πλούσιων φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ προοδευτικής φορολογίας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Πηγή: ΟΤ.gr

World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι
Έρευνα 09.01.26

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι - Τα στοιχεία

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες στην εποχή της AI υπόσχονται και θετικές εξελίξεις για όσους ψάχνουν δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.

Σύνταξη
