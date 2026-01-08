Βερολίνο: Ζητούν το «κεφάλι» της δημάρχου – Έπαιζε τένις την ώρα του μπλακ άουτ

Την ώρα που το Βερολίνο είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, η δήμαρχος Κάι Βέγκνερ, όπως αποκαλύφθηκε, επέλεξε να παίξει τένις λίγες ώρες μετά την καταστροφική διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε από εμπρηστική επίθεση σε μεγάλο τμήμα της πόλης, ενώ στη συνέχεια παραπλάνησε το κοινό σχετικά με το θέμα, με αποτέλεσμα πολίτες και πολιτικοί αντίπαλοι να ζητούν την παραίτησή της.

Οι συνοικίες στο νοτιοδυτικό τμήμα της γερμανικής πρωτεύουσας επανέρχονταν σταδιακά στην κανονικότητα μετά τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η Βέγκνερ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τις ενέργειές της όταν ξεκίνησε η διακοπή ρεύματος.

Αριστεροί μαχητές ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου, η οποία προκάλεσε σκόπιμη διακοπή ρεύματος σε περίπου 45.000 νοικοκυριά και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, και έθεσε ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα της Γερμανίας να αντιμετωπίσει πράξεις σαμποτάζ.

Είπε ψέματα και μετά τα πήρε πίσω

Η Βέγκνερ επιβεβαίωσε μια αναφορά του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RBB ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε γήπεδο τένις με τη σύντροφό του, την υπουργό Παιδείας του Βερολίνου Katharina Günther-Wünsch, μεταξύ 1 και 2 μ.μ.

Η δήμαρχος του Βερολίνου, μέλος του συντηρητικού κόμματος τηγς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι εργάστηκε ασταμάτητα για να μετριάσει τις επιπτώσεις της διακοπής και να αποκαταστήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

«Δεν βαριόμουν ούτε χαλάρωνα, αλλά ήμουν στο τηλέφωνο όλη μέρα προσπαθώντας να συντονίσω και να συγκεντρώσω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Κυριολεκτικά κλειδώθηκα στο γραφείο μου στο σπίτι», ανέφερε.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, όμως, παραδέχτηκε ότι η επιλογή των λέξεων που χρησιμοποίησε ήταν κακή.

«Κοιτώντας πίσω, θα έπρεπε να είχα πει την Κυριακή αυτό που είπα το Σάββατο. Ναι, σε κάποιο σημείο είπα: ‘Χρειάζομαι ένα μικρό διάλειμμα, πρέπει να καθαρίσω το μυαλό μου’. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω αυτό είναι με τον αθλητισμό», παραδέχτηκε.

Ζητούν την παραίτησή της

Οκτώ μήνες πριν από τις περιφερειακές εκλογές, στις οποίες η Βέγκνερ αναμένεται να είναι ξανά υποψήφια, όλο και περισσότεροι φωνάζουν ότι έχει χάσει το δικαίωμα να παραμείνει στο αξίωμα της δημάρχου.

Η υπόθεση Βέγκνερ γρήγορα ονομάστηκε «tennis-gate» στο Βερολίνο, με την εξέχουσα βουλευτή των Πρασίνων Ricarda Lang να σημειώνει δηκτικά στο X: «Τουλάχιστον η Kai Wegner είχε δίχτυ το Σάββατο». Στα γερμανικά, η λέξη Netz (δίχτυ) μπορεί επίσης να σημαίνει σήμα κινητού τηλεφώνου, κάτι που δεκάδες χιλιάδες Βερολινέζοι δεν είχαν για περισσότερο από τέσσερις ημέρες.