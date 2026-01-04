Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ άουτ στο Βερολίνο – Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη
Περισσότερα από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από εμπρησμό σε σταθμό κατανομής
Περισσότερα από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν από χθες, Σάββατο, χωρίς ρεύμα, με την αστυνομία να αποδίδει τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε εμπρησμό σε σταθμό κατανομής. Την ευθύνη ανέλαβε νωρίτερα σήμερα με επιστολή της ακροαριστερή οργάνωση.
Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb, 45.000 νοικοκυριά έμειναν χθες το πρωί χωρίς ρεύμα. Σε 7.000 από αυτά η επανασύνδεση με το δίκτυο κατέστη εφικτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων.
Η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan ανέλαβε την ευθύνη
Το rbb μετέδωσε επίσης ότι η αστυνομία έλαβε επιστολή, με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan.
Στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης περιγράφεται ως «συχνά έχουσα αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».
Τον περασμένο Μάιο η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για ανάλογη ενέργεια σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους και ότι αυτές οι συνοικίες με τις ακριβές κατοικίες πρέπει να απαλλοτριωθούν».
Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (-6 έως -1 σήμερα) δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερη την κατάσταση για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και για πολλά νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.
Δείτε φωτογραφίες από το μπλακ άουτ στο Βερολίνο
