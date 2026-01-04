newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ άουτ στο Βερολίνο – Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 15:54

Περισσότερα από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από εμπρησμό σε σταθμό κατανομής

Έξω έχει κρύο; 5 ιδέες για να μείνετε σε φόρμα χωρίς να βγείτε από το σπίτι

Spotlight

Περισσότερα από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν από χθες, Σάββατο, χωρίς ρεύμα, με την αστυνομία να αποδίδει τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε εμπρησμό σε σταθμό κατανομής. Την ευθύνη ανέλαβε νωρίτερα σήμερα με επιστολή της ακροαριστερή οργάνωση.

Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb, 45.000 νοικοκυριά έμειναν χθες το πρωί χωρίς ρεύμα. Σε 7.000 από αυτά η επανασύνδεση με το δίκτυο κατέστη εφικτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων.

Η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan ανέλαβε την ευθύνη

Το rbb μετέδωσε επίσης ότι η αστυνομία έλαβε επιστολή, με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan.

Στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης περιγράφεται ως «συχνά έχουσα αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Τον περασμένο Μάιο η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για ανάλογη ενέργεια σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους και ότι αυτές οι συνοικίες με τις ακριβές κατοικίες πρέπει να απαλλοτριωθούν».

Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (-6 έως -1 σήμερα) δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερη την κατάσταση για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και για πολλά νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Δείτε φωτογραφίες από το μπλακ άουτ στο Βερολίνο

Ο δήμαρχος του Βερολίνου, Kai Wegner, συνομιλεί με μια ηλικιωμένη γυναίκα σε αθλητική αίθουσα που έχει μετατραπεί σε χώρο έκτακτης φιλοξενίας, κατά τη διάρκεια μπλακάουτ

Κάτοικοι λαμβάνουν οδηγίες από εργαζομένους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας, Technisches Hilfswerk (THW), σχετικά με την κατάστασή τους κατά τη διάρκεια μπλακάουτ

Κτίρια παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση κατά τη διάρκεια μπλακάουτ

World
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύνταξη
Η δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, με την οποία εξέφρασε θαυμασμό για τις πράξεις του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητά τους», δεν είναι απλώς άστοχη. Είναι θεσμικά επικίνδυνη.

Δρ. Ειρήνη Φασιά
«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Σύνταξη
Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
Σύνταξη
Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η Τότεναμ είναι η τελευταία ομάδα που μπαίνει στο κυνήγι της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη, όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ.

Σύνταξη
Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο - Χάος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε εικόνες - «Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση», λέει η ΥΠΑ

Σύνταξη
