Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 15:18

Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα, έπειτα από πέντε ημέρες, η ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο.

Οι καταναλωτές παροτρύνονται να αποφύγουν τις πρώτες ώρες τη λειτουργία συσκευών υψηλής τάσης

Το εκτεταμένο μπλακ-άουτ, το οποίο οφείλεται σε δολιοφθορά από την ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, έχει πυροδοτήσει δημόσια συζήτηση σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Στις 11:30 (ώρα Ελλάδος) οι κάτοικοι του νοτιοδυτικού Βερολίνου έλαβαν μέσω της εφαρμογής της πολιτικής προστασίας επείγον μήνυμα να απενεργοποιήσουν τις ιδιωτικές γεννήτριες και να αποσυνδέσουν τις ηλεκτρικές συσκευές τους ενόψει της αποκατάστασης του συστήματος ηλεκτροδότησης και για την αποφυγή βλαβών.

Οι καταναλωτές παροτρύνονται επίσης να αποφύγουν τις πρώτες ώρες τη λειτουργία συσκευών υψηλής τάσης. Λίγο μετά το μεσημέρι το ηλεκτρικό ρεύμα άρχισε να επανέρχεται σταδιακά και εκτιμάται ότι εντός των επόμενων ωρών δεν θα υπάρχει σημείο χωρίς ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε αποκατασταθεί η προσωρινή καλωδιακή σύνδεση και είχε δοκιμαστεί με επιτυχία, δήλωσε εκπρόσωπος της κρατιδιακής εταιρίας Stromnetz Berlin.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης έγινε ταχύτερα

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης θα ολοκληρωνόταν αύριο, Πέμπτη, το απόγευμα, οι εργασίες επισκευής προχώρησαν ωστόσο σημαντικά ταχύτερα, με τα συνεργεία να εργάζονται σε 24ωρη βάση αφού η τοπική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο προσεχές διάστημα η παροχή ρεύματος στο σημείο που επλήγη θα γίνεται μέσω προσωρινού συστήματος και δεν έχει για την ώρα διευκρινιστεί πότε θα ολοκληρωθεί η επιστροφή στην αρχική διαμόρφωση του δικτύου.

Η έρευνα για τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε στο Βερολίνο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου διεξάγεται από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Έπειτα από εμπρησμό σε καλωδιακή γέφυρα, 45.000 νοικοκυριά και 2.200 επιχειρήσεις έμειναν από το περασμένο Σάββατο χωρίς ρεύμα, με τον κυβερνήτη/δήμαρχο της πρωτεύουσας Κάι Βέγκνερ να υπολογίζει ότι επλήγησαν περίπου 100.000 άτομα.

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο, με χιονόπτωση και θερμοκρασίες έως και -7 βαθμών.

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο Βερολίνο.

Ποια είναι η οργάνωση Vulkan

Την ευθύνη για τον εμπρησμό έχει αναλάβει με επιστολή της προς την αστυνομία η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία έχει και κατά το παρελθόν πραγματοποιήσει εμπρηστικές επιθέσεις σε δημόσιες υποδομές, με στόχο κυρίως τις πιο ακριβές συνοικίες, οι οποίες υποστηρίζει ότι πρέπει να απαλλοτριωθούν. Η Γενική Εισαγγελία ερευνά την υπόθεση με την υποψία για αντισυνταγματική δολιοφθορά, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, εμπρησμό και διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών, δεν έχει ωστόσο προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε την ενέργεια «αριστερή τρομοκρατία», ενώ εκπρόσωπός του διέψευσε πληροφορίες που διακινούνταν στο Διαδίκτυο περί επιστολής της Vulkan γραμμένης στη ρωσική γλώσσα. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ προανήγγειλε από την πλευρά του εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, ειδικά για την έρευνα στον ψηφιακό χώρο.

Για «καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας», έκανε λόγο η εκπρόσωπος εσωτερικής πολιτικής του κόμματος της Αριστεράς Κλάρα Μπούνγκερ.

Η επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης καταδεικνύει τη σημασία της άρτια εξοπλισμένης παροχής βοήθειας σε περίπτωση κρίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού Χέρμαν Γκρέχε και αναφέρθηκε σε έλλειμμα χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Η διακοπή ρεύματος δείχνει πόσο ευάλωτες είναι οι κρίσιμες υποδομές και πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία του πληθυσμού. Το να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στις στρατιωτικές παραμέτρους είναι πολύ στενόμυαλο. Η παροχή βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής ανθεκτικότητας και μέρος της ευθύνης του κράτους για την παροχή βασικών υπηρεσιών.

Καθίσταται λοιπόν πολύ σαφές πόσο σημαντικά είναι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τα επαρκή αποθέματα υλικών για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων», τόνισε ο Γκρέχε σε συνέντευξή του στην Γερμανική Ραδιοφωνία και ζήτησε να δημιουργηθούν τουλάχιστον δέκα κινητές μονάδες υποστήριξης, οι οποίες θα μπορούν να κινητοποιήσουν άμεσα σε εθνικό επίπεδο έως και 5.000 άτομα σε περίπτωση κρίσης.

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

