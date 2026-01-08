Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην Ισπανία κατέληξε σε συμφωνία με την κυβέρνηση για την αποζημίωση των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου.

Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα καταγγελιών ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, σύμφωνα με το BBC.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα διαχειριστεί τις πιθανές αποζημιώσεις σε συντονισμό με την Εκκλησία, χειριζόμενη υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχουν πλέον άλλες νομικές οδοί, επειδή το φερόμενο έγκλημα έλαβε χώρα πριν από πολύ καιρό ή ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από εκκλησιαστικά πρόσωπα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια προγράμματα αποζημίωσης σε άλλες χώρες όπου έχουν αποκαλυφθεί περιπτώσεις κακοποίησης.

Spain’s Catholic Church signs deal on sexual abuse compensation https://t.co/YszhMGTP1f — BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2026

«Ηθικό χρέος»

«Μια δημοκρατία δεν πρέπει να επιτρέπει την ύπαρξη θυμάτων που δεν έχουν αποζημιωθεί ποτέ [και] των οποίων η κατάσταση, αντίθετα, έχει καλυφθεί», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιξ Μπολάνιος μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία αποσκοπούσε στην «εξόφληση ενός ιστορικού, ηθικού χρέους που είχαμε προς τα θύματα κακοποίησης εντός της Εκκλησίας».

Οι άλλοι υπογράφοντες ήταν ο Λούις Αργκουέλο, πρόεδρος της Επισκοπικής Συνόδου και ηγέτης της Ισπανικής Καθολικής Εκκλησίας, και ο Χεζούς Ντίαζ Σαριέγο, πρόεδρος της Confer, η οποία εκπροσωπεί τις καθολικές ενορίες και τα θρησκευτικά τάγματα.

Ο Σαριέγο δήλωσε ότι η πρωτοβουλία ήταν άνευ προηγουμένου, καθώς αφορούσε εγκλήματα που είχαν παραγραφεί.

Ο Αργκουέλο, αρχιεπίσκοπος του Βαγιαδολίδ, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ένα ακόμη βήμα μπροστά στον δρόμο που διανύουμε εδώ και χρόνια».

2 Catholic priests accused as serial child rapers by tens of people

Their Tarragona Archbishop says:

“They may have erred, but not so seriously as to expel them from priesthood. I have supported them, and I continue to support them. They’re not on trial”pic.twitter.com/BkQMVEBMFW — Alfons López Tena 🦇 (@alfonslopeztena) February 6, 2019

Τραγικά στατιστικά στην ισπανία

Μια μελέτη του 2023 από το γραφείο του Ισπανού διαμεσολαβητή, το οποίο διερευνά δημόσιες καταγγελίες, εκτίμησε ότι το 1,1% του πληθυσμού είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του κλήρου ή άτομα συνδεδεμένα με την Εκκλησία – το ισοδύναμο των 440.000 ατόμων.

Η Εκκλησία αμφισβήτησε αυτά τα ευρήματα.

Την ίδια χρονιά, θέσπισε ένα πρόγραμμα αποζημίωσης για τη διαχείριση των καταγγελιών κακοποίησης.

Τον Νοέμβριο, η Εκκλησία ανακοίνωσε ότι 58 υποθέσεις είχαν «επιλυθεί» στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ωστόσο, οι επικριτές κατηγόρησαν τον θεσμό για έλλειψη διαφάνειας και βραδύτητα.

Η εφημερίδα El País, η οποία έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με καταγγελίες για κακοποίηση από κληρικούς, έχει καταγράψει περιπτώσεις που αφορούν 2.948 θύματα και χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940.

Τον περασμένο Ιούνιο, αρκετές ομάδες θυμάτων διέκοψαν τις σχέσεις τους με την Ισπανική Εκκλησία, ισχυριζόμενες ότι τους είχε αποκλείσει από την αναζήτηση αποζημιώσεων.

Ο ρόλος του Βατικανού

Στη συνέχεια, το Βατικανό φάνηκε να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο, με την Ποντιφική Επιτροπή για την Προστασία των Ανηλίκων να συναντά θύματα και να προτρέπει τους καθολικούς ηγέτες της χώρας να ενισχύσουν και να διευκολύνουν τις αποζημιώσεις.

More than 200,000 minors may have been sexually abused by clerics in #Spain, according to an estimate published on Friday by an independent commission of enquiry into child sexual abuse in the #Catholic #Church. pic.twitter.com/TtlrexZxh3 — RTA English (@rtaenglish1) October 29, 2023

Οι συναντήσεις μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Μπολάνιος και του υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού, καρδινάλιου Πιέτρο Παρολίν, φαίνεται να έχουν αυξήσει περαιτέρω την πίεση στις εκκλησιαστικές αρχές στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, τα θύματα θα μπορούν να υποβάλλουν τις υποθέσεις τους σε μια νέα υπηρεσία που δημιουργήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία στη συνέχεια θα τις παραπέμψει στο γραφείο του διαμεσολαβητή, ο οποίος θα συντάξει μια πρόταση αποζημίωσης.

Στη συνέχεια, η Εκκλησία πρέπει να συμφωνήσει με την προτεινόμενη αποζημίωση – εάν όχι, η υπόθεση θα παραπεμφθεί ξανά στον διαμεσολαβητή.

SPAIN’S CATHOLIC CHURCH APOLOGISES FOR SEXUAL ABUSE, DISPUTES SCALE OF PROBLEM (Reuters) Spain’s Catholic Church on Tuesday apologized to victims of sexual abuse by priests, but questioned the accuracy of a new survey that suggested such abuse was far more widespread nationwide… pic.twitter.com/i0QmK7HZDt — FXHedge (@Fxhedgers) October 31, 2023

Η «επιδημία» της σεξουαλικής κακοποίησης

Η σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του κλήρου έλαβε για πρώτη φορά σημαντική προσοχή στις ΗΠΑ και τον Καναδά τη δεκαετία του 1980.

Τη δεκαετία του 1990, το ζήτημα άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη σημασία, με την εμφάνιση ιστοριών στην Αργεντινή, την Αυστραλία και αποκαλύψεις για εκτεταμένη ιστορική κακοποίηση στην Ιρλανδία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η σεξουαλική κακοποίηση εντός της Εκκλησίας ήταν ένα σημαντικό παγκόσμιο θέμα.

Η Ισπανία, μια καθολική χώρα, επηρεάστηκε από σχετικά λίγα σκάνδαλα εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, οι έρευνες των μέσων ενημέρωσης έφεραν το ζήτημα στο φως πιο πρόσφατα.

Στην πιο πρόσφατη υπόθεση που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, ο επίσκοπος του Κάντιθ, Ραφαέλ Ζορνόζα, παραιτήθηκε τον Νοέμβριο, μετά από μια κατηγορία για κακοποίηση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990.

Οι οργανώσεις θυμάτων έχουν καλωσορίσει τη νέα συμφωνία στην Ισπανία.

«Πρόκειται για ένα ενδημικό, δομικό κακό που υπήρχε μέσα στην Εκκλησία και το οποίο θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και πολύ καιρό, αντί να καλύπτεται η δράση των παιδεραστών», δήλωσε ο Χουάν Κουατρεκάσας, της Ένωσης για την Κλεμμένη Παιδική Ηλικία (Anir), ο οποίος δήλωσε ότι είναι «πλήρως ικανοποιημένος».