Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, πρόεδρος της Γερμανίας, με ασυνήθιστα σκληρό τρόπο, επιτέθηκε στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, για τις ενέργειές τους στη Βενεζουέλα. Προέτρεψε τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί, καταλήγοντας «άντρο ληστών» όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, και πρώην υπουργός Εξωτερικών, επισήμανε ότι η δημοκρατία σε όλο τον κόσμο δέχεται επίθεση όπως ποτέ άλλοτε. Αν και ο ρόλος του είναι εθιμοτυπικός, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όσα λέει ο αρχηγός του γερμανικού κράτους έχουν μεγάλη βαρύτητα. Επιπλέον, έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει απόψεις από τους πολιτικούς.

ΗΠΑ όπως Ρωσία

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ έκανε μια αντιστοίχιση ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τες για ιστορικές ρήξεις στην παγκόσμια τάξη.

Περιγράφοντας την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος είπε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει τη δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Έπειτα, υπάρχει η κατάρρευση των αξιών από τον πιο σημαντικό μας εταίρο, τις ΗΠΑ, οι οποίες συνέβαλαν στην οικοδόμηση αυτής της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε.

«Πρόκειται για την αποτροπή της μετατροπής του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων μεγάλων δυνάμεων», είπε ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ.

Τρεις στους 4 Γερμανούς δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD, έδειξε ότι αυξάνεται το ποσοστό των Γερμανών που δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ.

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εταίρος στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η Γερμανία, το 76% απάντησαν «όχι». Πρόκειται για αύξηση τριών ποσοστιαίων μονάδων από τον Ιούνιο του 2025. Μόνο το 15% πιστεύει ότι η Γερμανία μπορεί πλέον να εμπιστευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε στην τακτική έρευνα για τις συμπεριφορές.

Αντίθετα, περίπου τα τρία τέταρτα των Γερμανών πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βασιστούν στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 69% των Γερμανών ανησυχεί για την ασφάλεια στην Ευρώπη, περίπου ο ίδιος αριθμός που πιστεύει ότι οι εταίροι του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να βασιστούν στην προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, του ισχυρότερου μέλους της συμμαχίας.