Int.: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το 9ο τεύχος του Int. κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 10 Ιανουαρίου με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και στρέφει το βλέμμα εκεί όπου θα παιχτεί ίσως το πιο καθοριστικό πολιτικό παιχνίδι της χρονιάς για την Ευρώπη: στην Ουγγαρία. Οι ανοιξιάτικες εκλογές δεν αφορούν μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά το αν θα παγιωθεί το τρίγωνο Βουδαπέστη–Πράγα–Μπρατισλάβα, ο «Δούρειος Ίππος του Κρεμλίνου» στο εσωτερικό της ΕΕ, με πιθανή ενίσχυση από τη Βαρσοβία, ή αν θα ανοίξει ένας νέος πολιτικός ορίζοντας για την Κεντρική Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ήπειρο συνολικά.

Στο Int. γράφουν αναλυτές «από μέσα», φωνές με βιωμένη εμπειρία και γνώση του πεδίου: μια ουγγαρέζα καθηγήτρια που εκδιώχθηκε από το πανεπιστήμιο, μια ουγγαρέζα συγγραφέας και κριτικός θεάτρου γεννημένη στη Ρουμανία, ένας έλληνας καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πράγας και μια πολωνέζα φιλόλογος και δημοσιογράφος που ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Μέσα από τις μαρτυρίες και τις αναλύσεις τους αποτυπώνεται το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό βάθος μιας περιοχής που βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Τα κείμενα «ντύνονται» με έναν στοχαστικό ύμνο του επίκουρου καθηγητή του ΕΚΠΑ Αντώνη Μακρυδημήτρη στη «Eurotopia», καθώς και με την αιχμηρή ανάλυση των Σπύρου Μπλαβούκου και Πάνου Πολίτη Λάμπρου για την ευθεία πολιτική αμφισβήτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ.

Ένα τεύχος που διαβάζεται ως ερμηνεία και ως πρόσκληση για σκέψη, σε μια στιγμή που τίποτα στην Ευρώπη δεν μπορεί πια να θεωρείται δεδομένο.

ΙΝΤ.

