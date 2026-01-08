Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς

Στις φήμες περί χωρισμού που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες γύρω από τη σχέση της με τον Νίκο Κουρκούλη αναφέρθηκε δημόσια η Κέλλυ Κελεκίδου.

Η τραγουδίστρια, καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ξεκαθάρισε πως τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή δεν την επηρεάζουν. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει ένα όριο που δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται, ειδικά όταν πρόκειται για οικογένειες με παιδιά.

Όπως υπογράμμισε, ο σεβασμός είναι βασική προϋπόθεση πριν γραφτεί ή ειπωθεί οτιδήποτε, καθώς πίσω από κάθε φήμη υπάρχουν άνθρωποι και, πολλές φορές, παιδιά που εκτίθενται χωρίς λόγο.

Τι δήλωσε η Κέλλυ Κελεκίδου

«Θεωρώ πολλές φορές στη ζωή μας, όταν προκαλούμε πράγματα και καταστάσεις, ανάλογα σε βλέπει και ο απέναντι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που και στην προσωπική μου ζωή, παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός σαν χαρακτήρας, πάρα πολύ επικοινωνιακός, προσπαθώ τις περισσότερες φορές… όπως και τα παιδιά μας, ας πούμε, δεν τα έχω προβάλει ποτέ μέσα στα social», είπε αρχικά η Κέλλυ Κελεκίδου.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Αυτό φυσικά είναι επιλογή του καθενός, το πώς θέλει να διαχειριστεί το οτιδήποτε στη ζωή του. Είμαι ένας άνθρωπος που μ’ αρέσει να κρατάω χαμηλό προφίλ γιατί έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου. Η μητέρα μου η συγχωρεμένη μου έλεγε »Για να εξυψωθείς, πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς»».

«Δεν με ενοχλεί τίποτα. Δεν με ενοχλεί γιατί είμαι ένας άνθρωπος που πρώτα απ’ όλα τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πού πατάς, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις στη ζωή σου, γιατί το κάνεις, αν θες να το κάνεις και φτάσαμε και σε μία ηλικία που νομίζω ότι και μέσα από τα »όχι» έρχονται και τα πολλά »ναι»», συμπλήρωσε.

«Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι. Όταν ξέρω πώς είμαι εγώ, πώς είμαι μέσα στο σπίτι μου, πώς είμαι στη δουλειά μου, δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ’ όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά. Σε όποια οικογένεια κι αν είναι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει και προσοχή στο τι λες και πώς το λες», τόνισε.