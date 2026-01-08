ΑΑΔΕ: Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις νέες τους θέσεις

Με αφορμή ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, κ. Αντώνη Βαγιάνου, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη μετάβαση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις, διατηρώντας τα καθήκοντα που είχαν πριν τη μετάβαση.

ΑΑΔΕ: Η θέση και οι αρμοδιότητες της Τυχεροπούλου

Η οργανική θέση της υπαλλήλου στο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ), στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.

Μετά τη μετάβαση, η Παρασκευή Τυχεροπούλου και οι δύο συνάδελφοί της μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, συνεχίζοντας να ασκούν τα ίδια καθήκοντα. Το γραφείο αυτό παραμένει στο κεντρικό κτήριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν επηρεάζεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η νέα τοποθέτηση της υπαλλήλου δεν επηρεάζει την επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των διεθνών της υποχρεώσεων.

Υπηρεσιακές δυνατότητες και επαγγελματική δεοντολογία

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ διαθέτουν δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, υποκείμενοι πάντα στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: ot.gr