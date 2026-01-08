newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΑΑΔΕ: Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις νέες τους θέσεις
Agro-in 08 Ιανουαρίου 2026 | 04:29

ΑΑΔΕ: Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις νέες τους θέσεις

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τη διαδικασία μετάβασης υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, διασφαλίζοντας όμοιες θέσεις και καθήκοντα χωρίς επιπτώσεις στις διεθνείς συνεργασίες τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Με αφορμή ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, κ. Αντώνη Βαγιάνου, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη μετάβαση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις, διατηρώντας τα καθήκοντα που είχαν πριν τη μετάβαση.

ΑΑΔΕ: Η θέση και οι αρμοδιότητες της Τυχεροπούλου

Η οργανική θέση της υπαλλήλου στο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ), στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.

Μετά τη μετάβαση, η Παρασκευή Τυχεροπούλου και οι δύο συνάδελφοί της μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, συνεχίζοντας να ασκούν τα ίδια καθήκοντα. Το γραφείο αυτό παραμένει στο κεντρικό κτήριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν επηρεάζεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η νέα τοποθέτηση της υπαλλήλου δεν επηρεάζει την επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των διεθνών της υποχρεώσεων.

Υπηρεσιακές δυνατότητες και επαγγελματική δεοντολογία

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ διαθέτουν δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, υποκείμενοι πάντα στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες παραμένουν σε θέση μάχης και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο