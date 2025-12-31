newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Από 1η Ιανουαρίου 2026 η ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Δεκεμβρίου 2025 | 14:23

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από 1η Ιανουαρίου 2026 η ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ

Το νέο μοντέλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημιουργείται Νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών

Σύνταξη
Vita.gr
Από αύριο 1η Ιανουαρίου 2026 ενσωματώνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια στιγμή το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ.

Δημιουργείται έτσι στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών

– Κεντρική Υπηρεσία

• Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)

• Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)

• Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)

• Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)

• Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)

• Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)

– Περιφερειακές Υπηρεσίες

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης

• Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου

Το νέο μοντέλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας:

• Διαφάνεια και αξιοπιστία πόρων και διαδικασιών για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Αποτελεσματικότητα με ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων και πληρωμών που αφορούν την αγροτική πολιτική.

• Ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων μέσω τυποποιημένων και ενιαίων διαδικασιών.

• Ενιαία Εποπτεία και συστηματικό προγραμματισμό και απολογισμό του έργου των περιφερειακών δομών, με τη σύσταση Διεύθυνσης Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών που θα αποτελεί κεντρικό σημείο καθοδήγησης των Περιφερειακών Μονάδων.

• Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.

• Αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Experts
Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

inWellness
inTown
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη – Ώρα για δύσκολες αποφάσεις
Σαθρά θεμέλια 30.12.25

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη - Ώρα για δύσκολες αποφάσεις

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ασκεί πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη αρχίζει και ξεθωριάζει και μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης μοιάζει να έχει ενεργοποιηθεί…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Ο αποχαιρετισμός της 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
