Σε ομάδα-έκπληξη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκεντουζί

Ο Ματέο Γκεντουζί θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Οπως αποκάλυψε η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato», ο 26χρονος Γάλλος διεθνής μέσος της Λάτσιο, θα ενταχθεί στην Φενερμπαχτσέ, έναντι περίπου 28 εκατ. ευρώ, ενώ στην σχετική συμφωνία προβλέπονται και μπόνους ( δύο εκατ. ευρώ) επίτευξης στόχων.

Ο έμπειρος άσος πήγε στην Λάτσιο από την Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2023, ενώ κατά πάσα πιθανότητα η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η μεταγραφή Γκεντουζί και το ποσό που θα πληρώσει η Φενέρμπαχτσε

Η ομάδα της Ρώμης τα έχουν βρει σε όλα με τη Φενέρμπαχτσε για την παραχώρηση του Γάλλου μέσου, με τον τουρκικό σύλλογο να βγάζει από τα ταμεία του 28 εκατομμύρια ευρώ. Η Φενέρ προσφέρει στον παίκτη πενταετές συμβόλαιο με απολαβές τέσσερα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έναντι 2,5 που λαμβάνει τώρα στη Λάτσιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκεντουζί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα του σε επαγγελματικό επίπεδο από την Άρσεναλ, ενώ έχει περάσει και από τη Μαρσέιγ, ενώ στη Λάτσιο αποτελούσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Μαουρίτσιο Σάρι.