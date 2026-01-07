Σε ομάδα-έκπληξη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκεντουζί
Ο Ματέο Γκεντουζί θα αφήσει την Λάτσιο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.
- Μοντέλο ΑΙ προβλέπει τον κίνδυνο δεκάδων ασθενειών από τις καταγραφές ύπνου
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Ο Ματέο Γκεντουζί θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Οπως αποκάλυψε η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato», ο 26χρονος Γάλλος διεθνής μέσος της Λάτσιο, θα ενταχθεί στην Φενερμπαχτσέ, έναντι περίπου 28 εκατ. ευρώ, ενώ στην σχετική συμφωνία προβλέπονται και μπόνους ( δύο εκατ. ευρώ) επίτευξης στόχων.
Ο έμπειρος άσος πήγε στην Λάτσιο από την Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2023, ενώ κατά πάσα πιθανότητα η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.
Η μεταγραφή Γκεντουζί και το ποσό που θα πληρώσει η Φενέρμπαχτσε
Η ομάδα της Ρώμης τα έχουν βρει σε όλα με τη Φενέρμπαχτσε για την παραχώρηση του Γάλλου μέσου, με τον τουρκικό σύλλογο να βγάζει από τα ταμεία του 28 εκατομμύρια ευρώ. Η Φενέρ προσφέρει στον παίκτη πενταετές συμβόλαιο με απολαβές τέσσερα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έναντι 2,5 που λαμβάνει τώρα στη Λάτσιο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκεντουζί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα του σε επαγγελματικό επίπεδο από την Άρσεναλ, ενώ έχει περάσει και από τη Μαρσέιγ, ενώ στη Λάτσιο αποτελούσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Μαουρίτσιο Σάρι.
- Ο Ντόντα Χολ, η εμφάνιση με τη Φενέρ και η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς (vids)
- Σε ομάδα-έκπληξη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκεντουζί
- Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
- Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με Αντίνο, «κρυφτό» από τη Γοδόι Κρουζ
- O Μπέος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Λανουά: «Επικίνδυνος ή άσχετος, η καλύτερη λύση είναι η παραίτησή του»
- Επίσημο: Τέλος ο Μαξ από τον Παναθηναϊκό – Τα χρήματα που πήρε ο Γερμανός μπακ
- Η «μεταμόρφωση» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Η αλλαγή στην εμφάνιση μετά το «διαζύγιο» με την Παρτίζαν (pic)
- Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις